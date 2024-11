Nadie vio venir la sorprendente reacción de Kiko Rivera al enterarse del embarazo de Isa Pantoja

Este miércoles, la revista 'Lecturas' lleva a su portada una de las noticias más esperadas en lo que al mundo del corazón se refiere: Isa Pantoja está embarazada. La joven espera su segundo hijo, el primero junto a Asraf Beno. Las reacciones a esta buena nueva no se hacían esperar, una de las primeras en llegar era, sorprendentemente, la de Kiko Rivera.

Y es que cabe recordar que Isa Pantoja y su hermano no mantienen ningún tipo de relación desde hace años. Además, los últimos mensajes del DJ sobre Isa fueron para atacarla duramente tras su demoledora entrevista en '¡De viernes!', llegándola a tachar de victimista. Por eso su reacción a la noticia de que va a ser tío ha sido totalmente inesperada.

Era el programa 'TardeAR', donde colabora el director de 'Lecturas', Luis Pliego, quien enseñaba, en primicia, la portada de la revista con una Isa Pantoja mostrando su embarazo y asegurando que "este bebé me ha salvado la vida". Una desgarradora frase con la que pone de manifiesto lo mal que lo ha pasado tras la ruptura definitiva con su madre, Isabel Pantoja.

El inesperado mensaje de Kiko Rivera a su hermana tras anunciarse su embarazo

Horas después de que el magacín vespertino presentado por Ana Rosa Quintana diese la noticia, Kiko Rivera dedicaba un mensaje a su hermana a través de sus stories de Instagram. "Una nueva vida siempre es motivo de felicitación. Aunque las cosas no estén bien, no hay motivo para no felicitarte. Enhorabuena, ojalá venga con mucha salud", ha escrito el marido de Irene Rosales, enterrando de alguna forma el hacha de guerra.

La sorprendente felicitación de Kiko Rivera se suma a la de Anabel Pantoja, quien está en la recta final de su embarazo, por lo que su hija y el futuro bebé de su prima Isa serán prácticamente de la misma edad. La felicitación de la influencer no resulta sorprendente, ya que es la única del clan Pantoja que mantiene relación con la joven. De hecho, fue la única que fue a su boda con Asraf Beno, hace poco más de un año.

La que todavía no se ha pronunciado al respecto ha sido la futura abuela, Isabel Pantoja. Aunque la relación con su hija está totalmente rota, sobre todo a raíz de la durísima entrevista que esta concedió en '¡De viernes!', lo normal es que se pusiera en contacto con ella para conocer todos los detalles del embarazo. Pero dado que no la visitó en el hospital cuando estuvo muy grave por culpa de una apendicitis, suponemos que Isa no espera una llamada de su madre. Ahora, su prioridad es el bebé que viene en camino, un bebé muy deseado tanto por ella como por Asraf.