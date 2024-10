Sale a la luz el posicionamiento de Anabel Pantoja en el cisma de Isa Pantoja y sorprende

Aunque ha pasado casi una semana de la desgarradora entrevista que concedió Isa Pantoja en '¡De Viernes!', sus declaraciones siguen dando mucho de qué hablar. Y es que contó, con pelos y señales, los feos que ha recibido por parte de su familia. De todos menos de una, su prima Anabel Pantoja, la única con la que mantiene una muy buena relación.

La influencer siempre ha protegido a su prima pequeña, que fue la única de su familia que acudió a su boda con Omar Sánchez. Un bonito gesto que puso de manifiesto el cariño que se tienen. Sin embargo, la excolaboradora de 'Sálvame' está entre la espada y la pared ya que siempre ha considerado a su tía, Isabel Pantoja, como una segunda madre. Incluso ha trabajado para ella en su gira de conciertos.

Por tal motivo, a Anabel Pantoja le cuesta mucho posicionarse en la guerra familiar. Según relató la propia Isa en 'Vamos a ver', programa en el que colabora, tras su brutal entrevista, mantuvo una conversación con su prima. La joven llegó a Madrid en el AVE y, desde allí, un equipo de su programa le acompañó hasta las instalaciones de Telecinco.

Durante el trayecto en coche desde el AVE hasta el plató, Isa Pantoja reveló parte del contenido de la charla con su prima. La colaboradora reconoció sentirse liberada después de haber roto su silencio: "Hice la entrevista porque tenía que dar los motivos por los cuales yo había llegado a decir que hasta aquí y que no iba a aguantar más".

La complicada posición de Anabel Pantoja tras la entrevista de su prima

Ha sido entonces cuando ha contado cómo fue esa conversación con Anabel Pantoja. Aunque ha preferido no dar muchos detalles, sí que ha dado algunas pinceladas que nos dan una idea de la postura que habría adoptado la andaluza en el conflicto familiar. "La conversación se queda para nosotras, pero en líneas generales me ha dicho que va a estar para mí. No quiere que lo pase mal y entiende mi dolor", ha asegurado.

Y es que, pese a que la influencer mantiene una gran relación con su tía, es consciente de lo mucho que ha sufrido su prima. Además, Anabel siempre le ha agradecido a Isa que ella fuera la única del clan Pantoja que acudiera a su boda con Omar Sánchez, pese a que todos ellos estaban invitados. Por el momento, la sobrina de la tonadillera no se ha pronunciado públicamente sobre la entrevista de su prima, puesto que está centrada en la recta final de su embarazo.

Isa Pantoja agradece a sus seguidores el cariño recibido

La que sí ha querido agradecer a todos sus seguidores el cariño brindado estos últimos días ha sido Isa. A través de un vídeo compartido en su perfil de Instagram, la joven ha explicado que "tenía que subir este vídeo, antes de compartir contenido normal, porque ya sabéis que no me gusta mezclar cosas de la tele con mis redes sociales. En este caso tenía que hacer un vídeo hablando sobre esto en concreto, ya que muchos mensajes y comentarios que me habéis mandado ha sido por esta red social".

"He leído muchísimos de ellos. Me ha habéis dado muchísimo cariño. Me habéis dado mucho amor, que necesito esos mensajes también. Habéis empatizado conmigo. Habéis visto que sí que me conocéis algunos desde hace tiempo, pero os habéis sentido identificados en algún momento por vuestras propias historias. O de repente no habéis pasado eso, pero habéis empatizado conmigo. Así que muchas gracias por todo el cariño que he recibido estos días", ha sentenciado Isa Pantoja.