María Patiño no evita esta sentencia a Anabel Pantoja tras su acusación a ‘Ni que fuéramos’

Las últimas declaraciones de Anabel Pantoja para Lecturas siguen causando revuelo, incluso para quiénes están aún de vacaciones. Tras señalar a ‘Ni que fuéramos’ por causar «ansiedad» a su futuro hijo, María Patiño ha tomado sus redes sociales para contestar a la sevillana. Así, la presentadora del nuevo ‘Sálvame’ no ha dudado en defender a su programa de los duros reproches de la sobrina de la tonadillera.

Luciendo su tripita de embarazada y desde su casa en Canarias, Anabel Pantoja se sinceraba en el último número de Lecturas sobre la supuesta infidelidad de su pareja y la presión que está sufriendo por parte de los medios. La televisiva aprovechó para dejar bien claro a programas como ‘Ni que fuéramos’ que quiere «vivir en paz su embarazo», lanzando unas graves acusaciones.

María Patiño sentencia con pocas palabras a Anabel Pantoja

“Fui al médico y me dijo que mis ataques de ansiedad y mi llanto llegan a mi hija. Ahí corté. Me duró una semana”, aseguraba la sobrina de Isabel Pantoja en su más reciente entrevista, lanzando un dardo a la cobertura que el espacio de TEN y sus antiguos compañeros han ido haciendo de su embarazo. “Prefiero mantenerme al margen de ciertas historias que, para mí, no tienen importancia”, añadía la sevillana. Pero María Patiño no ha hecho oídos sordos.

Aún en período de vacaciones, la presentadora de ‘Ni que fuéramos’ ha tomado sus redes sociales una vez más para pronunciarse sobre la polémica. «La ansiedad la provoca el hecho, no el relato del hecho. Buenos días», escribía la periodista en su cuenta de ‘X’ este miércoles, escasas horas después de que la entrevista de Anabel Pantoja saltase a los medios.

La ansiedad la provoca el hecho, no el relato del hecho. Buenos días — Maria patiño (@maria_patino) August 7, 2024

No es la primera vez que María Patiño interrumpe su descanso este verano para defender al programa que presenta o a sus compañeros. Tanto ella como Kiko Matamoros respondieron a los últimos ataques de Terelu Campos al programa por el embarazo de su hija, y ahora ha querido sentenciar con una sola frase los reproches de Anabel. Y no ha sido a la única Pantoja a la que ha dedicado publicaciones recientemente.

Después de que la revista Semana adelantase que Isabel Pantoja está negociando una serie sobre su vida a cambio de 4 millones de euros, la periodista del corazón no dudó en hacer su apunte personal. «Siempre que exista una oferta jugosa, me quito la dignidad de artista», señaló Patiño en ‘X’ sobre la oferta de la cantante. Una importante suma de dinero con la que la arista pretende saldar sus cuentas pendientes con Hacienda.