El rapapolvo de ‘Espejo Público’ a Anabel Pantoja tras su ataque al nuevo ‘Sálvame’: «Su victimismo huele»

La última tanda de declaraciones de Anabel Pantoja para Lecturas ha causado un gran revuelo en el plató de ‘Espejo Público’ este miércoles. La sobrina de la tonadillera se ha pronunciado alto y claro contra ‘Ni que fuéramos’ y otros programas de televisión que han seguido los detalles de su embarazo y las supiestas infidelidades de su pareja.

La colaboradora de Mediaset reparecía este miércoles en la portada de Lecturas con un claro mensaje a los medios de comunicación: «Anabel dice basta». Un titular que ya anunciaba el incendiario contenido de la entrevista, en la que la sobrina de Isabel Pantoja se ha despachado a gusto, asegurando que la «ansiedad y llanto» que le provocan espacios como ‘Ni que fuéramos’ «le llega a su hija».

La respuesta por parte de ‘Espejo Público’ no se ha hecho esperar, pues horas después de que la portada llegase a los kioskos, el magacín respondía de forma tajante a sus lamentos.»No es la única embarazada del mundo», comenzaba señalando Lorena García tras introducir el tema a su elenco de colaboradores, que tampoco se cortaron. «Cuanto más feliz estés, más feliz está tu feto», sugería Pilar Vidal a Anabel Pantoja desde plató con sorna.

‘Espejo Público’, a degüello con Anabel Pantoja: «No es la única embarazada del mundo»

Beatriz Miranda carga contra Anabel Pantoja en ‘Espejo Público’

Pero Miquel Valls no tardó en señalar la doble moral de la sevillana al quejarse de la prensa del corazón a través de una exclusiva altamente remunerada en la misma. «¿No crees que cuando la gente vea las fotos del interior de tu vivienda, la gente pueda opinar más, hablar más, y ella llevarse más disgustos y trasladárselos a su hija?», sentenció el catalán, más que crítico con la futura madre.

«El victimismo ya huele y el dinerito, también le va a llegar a tu hija, ¡pesada! Este discursito victimista no me lo creo. Está muy contenta ahí con su bombo», aseguraba muy contundente Beatriz Miranda. «Está rentabilizando su embarazo. Si te molestan los comentarios, los quitas y no los leas. Pareces nueva, ¡nadie te cree!», insistía la colaboradora, señalando el torpe juego de Anabel Pantoja con los medios.

«Quería ser madre a cualquier precio»

Miquel Valls se sumaba entonces a la sentencia de su compañera, asegurando que esta última exclusiva solo conlleva «subirse al carro de esto, para hacerse una entrevista hablando de esto. Por ejemplo, enseñando en Lecturas la habitación de su hija». Y para la colaboradora estaba más que claro el patrón que la televisiva va a seguir a lo largo de su embarazo. «Me hace gracia esta chica, hay cero de espontaneidad en su discurso», comenzaba señalando la tertuliana.

«Es una profesional del business y tira chuletas al dóberman, la prensa. Quiere dar titulares. Se ha inventado un discurso, creo que quería quedarse embarazada, tenía esta pareja en este momento y se ha quedado embarazada con este chico, como podía haber sido con otro. Es mi impresión», aseguró Beatriz Miranda para rematar la dura sentencia del programa contra Anabel Pantoja.

«En cuanto a la infidelidad, creo que lo compró así. Quería ser madre a cualquier precio», insistió la periodista antes de que Pilar Vidal se pronunciase sobre el estado de la pareja. «Creo que ha dejado claro lo segura y lo inmadura que está esa relación. Yo creo que no sabe realmente con quién está…», señaló la tertuliana, poniendo en manifiesto todos los obstáculos que se suman entre los futuros padres.