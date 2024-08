María Patiño no nombra a Cristina Tárrega pero este inapelable hachazo va por ella y su programa

Si hay algo que está demostrando en los últimos meses María Patiño es no tener pelos en la lengua ni miedo a contestar a nadie ni a entrar en guerras con los programas y ex-compañeros de Telecinco. Y es lo que ha hecho este domingo con Cristina Tárrega.

La presentadora de ‘La vida sin filtros’ soltó una indirecta clara hacia ‘Sálvame’ en la entrega de su programa de este sábado durante el reencuentro de Ginés Corregüela y su hija Miriam en ‘100 segundos’, la sección en la que dos personas deben aguantar durante ese tiempo mirándose frente a frente en silencio.

Al ver a Miriam Corregüela nerviosa y sin querer acercarse a su padre por todo el daño que le ha hecho, Cristina Tárrega no se lo pensó al lanzar un dardo a ‘Sálvame’ que no ha gustado nada a María Patiño. «Yo quiero que estés relajada porque esto no es como otros programas. Yo sé que has pasado por otros programas de esta cadena», aseguró Tárrega.

«Pero este es un programa muy de emociones, muy familiar, de sentimientos. Aquí no tienes que estar encorsetada, no tienes que estar dando la talla, no tienes que fingir y tienes que ser tú, cariño», añadió la presentadora de ‘La vida sin filtros’.

Tras ver lo que se atrevió a decir Cristina Tárrega en el reencuentro entre Ginés Corregüela y su hija Miriam, María Patiño no se ha podido quedar callada. «Quiero y respeto a cada uno de mis compañeros. Mis guerras son mías y nadie va a manejarlas. No doy clases de saber estar, no doy clases sobre los comportamientos . La vida está llena de filtros, gracias a Dios… vivir sin filtros es muy peligroso«, escribía en su cuenta de «X».

Pero lejos de quedarse ahí, la presentadora de ‘Ni que fuéramos’ no ha dudado en dejar claro a que se refería y es que aunque no ha nombrado a nadie, sus palabras dejan claro que van dirigidas a Cristina Tárrega. «La vida debe tener filtros. Los filtros es un síntoma de educación«, sentencia Patiño.

Quiero y respeto a cada uno de mis compañeros. Mis guerras son mías y nadie va a manejarlas. No doy clases de saber estar, no doy clases sobre los comportamientos . La vida está llena de filtros, gracias a Dios… vivir sin filtros es muy peligroso. — Maria patiño (@maria_patino) August 4, 2024