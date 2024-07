María Patiño y Kiko Matamoros se alían para replicar a Terelu Campos con lo que más puede doler

Terelu Campos ha amanecido este miércoles como portada de Lecturas con un incendiario titular sobre cómo reaccionó al embarazo de su hija. Ante esta nueva entrega del drama familiar de las Campos, María Patiño no ha podido esperar a su vuelta de vacaciones para pronunciarse. La presentadora de ‘Ni que fuéramos’ y Kiko Matamoros se mostraron muy contundentes en sus respectivas redes sociales sobre los últimos ataques de la malagueña.

El posado veraniego de Terelu Campos en Lecturas ha quedado en un segundo plano tras sus contundentes declaraciones contra todos los que han arremetido contra su hija. Eso ha incluido de lleno a ‘Ni que fuéramos’ y sus antiguos compañeros de las tardes de Telecinco. Y el ataque disfrazado de exclusiva no ha gustado demasiado a la presentadora del nuevo ‘Sálvame’.

María Patiño sobre Terelu Campos: «Es capaz de poner de escudo a su hija»

María Patiño utilizaba su cuenta de ‘X’ para lanzar un claro mensaje contra la hermana de Carmen Borrego. «Es capaz de poner de escudo a su hija. Eso sí que es cutre. Yo me defiendo sin utilizar a mi gente. Es una pena no haberme equivocado… ahora a seguir», escribía la periodista como respuesta a una publicación que recoge las declaraciones más sonadas de la malagueña.

Es capaz de poner de escudo a su hija . Eso si q es cutre. Yo me defiendo sin utilizar a mi gente. Es una pena no haberme equivocado.. ahora a seguir 🧜‍♀️🧜‍♀️ https://t.co/e6vPbeVEac — Maria patiño (@maria_patino) July 31, 2024

«Me duele que se metan con mi hija para hacerme daño a mí. ¡Que se metan conmigo! Me parece muy cutre, cruel y perverso. Me he sentido odiada«, asegura Terelu Campos en su entrevista para Lecturas sobre la cobertura que el equipo de ‘Ni que fuéramos’ ha hecho durante los últimos meses sobre todas las polémicas de su familia. A su vez, ha querido sincerarse sobre los baches económicos que atraviesa actualmente y cómo fue afrontar los últimos escenarios de la enfermedad de su madre.

Pero María Patiño no se quedaba ahí. Más tarde, publicaba un nuevo mensaje mofándose de nuevo sobre las declaraciones de la malagueña. «Una víctima de la sociedad, de la economía y del perverso mundo de la televisión«, escribía la periodista de forma sarcástica junto a un GIF de una persona llorando. Habrá que esperar para saber si la madre de Alejandra Rubio decide contestar por alusiones a su antigua compañera desde un plató.

Una víctima de la sociedad, de la economía y del perverso mundo de la televisión. pic.twitter.com/tGMwIr8v1P — Maria patiño (@maria_patino) July 31, 2024

Pero Patiño no ha sido la única del equipo de ‘Ni que fuéramos’ en abrir fuego contra Terelu Campos tras sus ataques a sus excompañeros de ‘Sálvame’. Y es que, la hija de María Teresa Campos no ha dudado en recriminarles su falsa amistad, y Kiko Matamoros ha vuelto a la carga contra su antigua compañera.

Kiko Matamoros estalla contra Terelu Campos

«Cuando quiero, quiero. No te quiero hoy y mañana te quiero cuarto y mitad. Y en ese querer, puedo tener una diferencia de opinión, pero no paso nunca una línea porque te quiero. Si me dicen esas cosas, entonces que no digan que me quieren. No me engañes, ¡es innecesario! No voy mendigando cariño, tengo magníficos amigos», sentenciaba Terelu sobre María Patiño, Belén Esteban y sus antiguos compañeros de las tardes de Telecinco, que han tomado una actitud muy crítica con ella en los últimos meses.

Especialmente Kiko Matamoros, que por alusiones, ha desenterrado el hacha de guerra en plenas vacaciones para contestar a la televisiva. «Vamos, Fiona, arriba el ánimo y tómate algo en la playa de mi parte«, escribía el tertuliano en su cuenta de X haciendo de nuevo referencia al apodo con el que ha bautizado a la malagueña tras descubrir que esta le llamaba Shrek a sus espaldas.

Vamos, Fiona, arriba el ánimo y tómate algo en la playa de mi parte. ¿Más cutre que el producto que estáis vendiendo desde Campos SA? ¿Más perverso que el manoseo permanente del fallecimiento de tu madre? ¿Más falso y casposo que el relato del embarazo de tu hija "anónima”? https://t.co/byqCxIMC6N — Kiko Matamoros (@KikoMatamoros) July 31, 2024

«¿Más cutre que el producto que estáis vendiendo desde Campos SA? ¿Más perverso que el manoseo permanente del fallecimiento de tu madre? ¿Más falso y casposo que el relato del embarazo de tu hija ‘anónima’?«, continuó señalando el colaborador de ‘Ni que fuéramos’ antes de hacer una última publicación reconociendo el posado en bikini de la hija de María Teresa Campos.

«Quiero pedir perdón a Teresa Lourdes Borrego Campos por mi anterior publicación. A la vista de la fotografía de la portada, se trata clarísimamente de una impostora, con un inquietante parecido a la querida Karina que nos representó en Eurovisión en 1971″, comentó de nuevo con sorna en mitad del cruce de reproches y zascas que continúan propinándose los antiguos colaboradores de ‘Sálvame’.