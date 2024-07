Terelu Campos aprovecha el parón de ‘Ni que fuéramos’ para despacharse sin filtros contra ellos

Terelu Campos vuelve a conceder una entrevista, vía exclusiva, hablando del embarazo de su hija, Alejandra Rubio. Aunque en esta ocasión no ha sido a ningún programa de televisión, sino a su revista de cabecera, ‘Lecturas’. Además de hablar de su futuro papel de abuela, también se ha despachado contra sus excompañeros de ‘Sálvame’.

Y es que en ‘Ni que fuéramos‘ han sido muy críticos tanto con Alejandra Rubio como con la propia Terelu Campos. Algo que, como era de esperar, a esta no le ha hecho ninguna gracia. «Me parece perverso, muy cutre, muy cruel y muy perverso. Utilizan a mi hija para hacerme daño», asegura la actual colaboradora de ‘¡De Viernes!’.

«Yo no te quiero hoy y mañana te quiero cuarto y mitad. Si me dicen esas cosas, entonces que no me digan que me quieren. No voy mendigando cariño, tengo buenísimos amigos», deja claro, lanzando un demoledor dardo a Belén Esteban, Kiko Matamoros, María Patiño y demás colaboradores del programa de Ten.

Terelu Campos, muy enfadada con sus excompañeros de ‘Sálvame’

Terelu Campos se muestra muy disgustada con esos ataques de personas que ella consideraba amigos, como es el caso de Kiko Matamoros: «No tengo ningún mensaje de las personas que se dan golpes de pecho hablando de lo mucho que querían a mi madre y nos insultan a nosotras. Me estás poniendo verde y vas sembrando porquería y mierda, ¿y me tengo que quedar yo con cara de gilipollas y llamarte para la misa?».

La hermana de Carmen Borrego hace referencia a la misa que hicieron en honor a María Teresa Campos, de la que también habla en la entrevista. «La enfermedad se comió la mente de mi madre, la devoró y la consumió físicamente hasta dejarla cadavérica», asegura.

Según explica Terelu Campos, la veterana comunicadora «se sentía desgraciada. Los últimos meses fueron tremendos. Aún tenso pesadillas. No consigo ver la imagen guapa de ella. La veo siempre delgadita, muy débil. De pronto me mira y… ahí es cuando me despierto».

¡¡Exclusiva!! 💣 Terelu Campos responde a todas sus polémicas. En mitad del emabrazo de su hija Alejandra Rubio, la presentadora se enfrenta a todo lo que se ha dicho en las últimas semanas en su entrevista más esperada. Todo esto y mucho más, solo en Lecturas #ExclusivaLecturas pic.twitter.com/pKVsJTfM51 — Lecturas (@Lecturas) July 31, 2024

«Hago malabarismos para sobrevivir», reconoce

Terelu Campos también habla de su actual situación económica, que empeoró tras el final de ‘Sálvame’: «Hago malabarismos para sobrevivir. Vendí la casa y vino el declive de mi madre, lo que me llevé se fue en su bienestar». «Tengo una persona de servicio, es el lujo que me permito. Me da miedo sentirme desvalida, estar sola y que me pase algo de salud», reconoce. Además, desvela que «yo nunca, en muy pocas ocasiones, he tenido 50.000 euros en el banco».

Como no podía ser de otra forma, el embarazo de su hija y su relación con su consuegra, Mar Flores, son dos de los temas claves de la entrevista a ‘Lecturas’. La colaboradora deja claro que nunca se ha comparado con la madre de Carlo Costanzia: «Si me tengo que comparar con la otra abuela, las comparaciones son odiosas». Ya que considera que Mar «tiene un físico estupendo» y que estará así siempre, puesto que «ha sido siempre bellísima y con cuerpazo».

Además, asegura que no tiene nada en contra de ella: «¡Que voy a tener yo en contra de alguien que no conozco y que, además, es la madre de la persona que hace feliz a mi hija!». Para ella, lo peor de estas últimas semanas ha sido ver sufrir a Alejandra y no poder hacer nada cuando la ha sentido «desbordada y vulnerable». «Eso ha sido una puñalada en mi corazón. Sobre todo cuando eso ha venido de gente que se ha hartado de decir que la querían. ¡Esos ya no me encuentran a mí!», sentencia.