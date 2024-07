El sorprendente veto de Alejandra Rubio a Terelu Campos y Carmen Borrego que dará que hablar

Después de meses en los que sus dramas familiares se han situado en el centro de los focos, parece que Alejandra Rubio está dispuesta a cortar por lo sano. Este martes, ‘Espejo Público’ ha sacado a la luz algunas de las condiciones de la televisiva para aparecer en el programa especial de ‘El Legado’ que homenajeará a María Teresa Campos. La principal sorpresa es que la hija de Terelu Campos habría pedido que ni su madre ni Carmen Borrego puedan aparecer en el especial de Canal Sur.

Tras finalizar su etapa como colaboradora en ‘Así es la vida’, la futura mamá está más que dispuesta a «ponerse las pilas» en el mundo de las redes y dejar atrás su vida de televisión y corazón. Puede que ese sea el motivo por el que quiere a su madre y a su tía lejos de su próximo proyecto en Canal Sur, donde rendirá homenaje a su abuela en el aniversario de su fallecimiento.

‘Espejo Público’ airea el veto de Alejandra Rubio a su familia

‘Espejo Público’ sorprendía este martes con una exclusiva sobre la joven que salpicaba de lleno a la concordia en el clan Campos. Arnau Martínez, antiguo reportero de ‘Socialité’, adelantaba en el espacio de Antena 3 que Alejandra Rubio ha sido quién ha impedido que toda la familia se reúna en el programa para homenajear a la malagueña. «En este especial se esperaba que estuviera toda la familia, pero Alejandra quería un cierto protagonismo y ella pide a la organización de ese programa estar sola», aseguró el periodista.

«Nosotros intentamos ponernos en contacto con Terelu, que no nos coge el teléfono. Sí hemos podido contactar con Alejandra Rubio. Le he preguntado por ese tema y me dice: ‘Arnau, yo no te voy a confirmar eso’. Me dice que no puede hablar de eso, que no está para estas tonterías», continuaba explicando el reportero, Más tarde, Anabel Gil entraba en directo para tratar de desmentir la exclusiva sin demasiado éxito.

La hija de Gil Silgado aseguró que ella «tenía otra información» y que la ausencia de ambas en el próximo homenaje a la malagueña responde a otro tipo de motivos. La andaluza explicó que Carmen Borrego habría decidido hacerse a un lado ya que ella misma dirigió el especial a su madre de Televisión Española, y por otro lado, Terelu Campos faltaría a la importante cita por su contrato de exclusividad con Telecinco. Pero Arnau Martínez no tardó en invalidar su versión.

Carmen Borrego se pronuncia: «Me da risa»

El antiguo reportero de ‘Socialité’ recordó que el contrato de Terelu como colaboradora habitual en ‘De viernes’ se oficializó el 27 de junio, y el programa de Canal Sur se planificó y grabó mucho antes, por lo que podría haber participado junto a Alejandra Rubio. Pero ‘Espejo Público’ no ha sido el único espacio que se ha hecho eco sobre la ausencia de las hermanas Campos en la próxima entrega de ‘El Legado’.

Carmen Borrego se pronuncia sobre el veto de Alejandra Rubio en ‘Vamos a ver’

En la recta final de ‘Vamos a ver’, Adriana Dorronsoro ha preguntado sin tapujos a Carmen Borrego sobre el supuesto veto, y la hermana de Terelu Campos se ha mostrado contundente. «Me da risa. Alejandra no ha vetado a nadie ni lo va a hacer. Esto es homenaje que hace otra cadena a Teresa, nos invitaron a participar a Terelu y a mí y no hemos querido, porque tenemos otro programa hecho que no se ha emitido. Nada más«, aclaró la malagueña.

Sin embargo, Marta López insistía en el tema y recordaba entonces las últimas declaraciones de Alejandra Rubio en el podcast de Nagore Robles, donde además de confirmar su retirada de la televisión, se mostró algo crítica con su familia. «Soy una Campos porque tengo el apellido, pero no creo que me parezca mucho a mi familia», aseguró la joven sobre la exposición que ha recibido en los medios desde una temprana edad.

«Yo no he negociado con mis hijos nunca»

«Yo mucha decisión no he tenido, también te digo. Me han sacado en todas partes, en todos los programas de mi abuela y de mi madre. Luego se consiguió que no sacaran a los menores, mi madre me dijo de hacer una portada cuando cumplí 18 años y salí a la luz de nuevo. Estuve un año sin hacer nada y trabajando por la noche», aseguró la joven en su última entrevista. Sobre esto último, Carmen Borrego también tuvo tiempo de pronunciarse.

«No creo que lo dijese con mala intención. Yo no he sacado a mis hijos, ni he negociado con mis hijos nunca, ni su madre tampoco», sentenció muy seria la hermana de Terelu Campos en respuesta a su sobrina. Pese a que Carmen haya desmentido la determinación de Alejandra Rubio de vetarlas en ‘El Legado’, la joven aún no se ha pronunciado oficialmente sobre todo el revuelo que se ha formado.