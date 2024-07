Lorena García dice ‘hasta aquí’ a un invitado por lo que llega a soltar en ‘Espejo Público’

‘Espejo Público’ ponía este martes el foco en la venta de un microático en el centro de Madrid que se viralizó hace unas semanas. Lorena García conectó con las nuevas propietarias del piso, que se encontraban acompañadas del agente inmobiliario protagonista del famoso vídeo en el que compartía las «ventajas» de la minúscula propiedad. Lo que no sabía la presentadora es que el invitado terminaría cruzando un reproche contra el programa que daría un giro a la entrevista.

Si hace unas semanas varios programas de televisión no daban crédito al estratosférico precio del microático del centro de Madrid que se viralizó en redes, la noticia este martes es que ya tiene propietario. ‘Espejo Público’ conectaba esta mañana con Julia y Sofía, dos jóvenes estudiantes que se han hecho con el piso por 200.000 euros.

Sin embargo, la conversación pronto tomó otros derroteros cuando desde plató lanzaron una pregunta al agente inmobiliario, también presente durante el directo. Lorena García se dirigió entonces al joven y le preguntó sin rodeos si él podría vivir ahí. «¿Yo? Durante un tiempo, si tengo la obligación y quiero estar aquí en Madrid, por supuesto que sí, por qué no. Todo es apañarse. He estado en sitios peores, como un bajo lleno de humedades y no me he quejado. El problema es que la gente tiene la piel muy fina», contestó el entrevistado.

Lorena García confronta al agente inmobiliario detrás del microático de Madrid

«A mí me parece una vergüenza que a día de hoy en España se tenga que pagar por una vivienda como esta 200.000 euros», espetó rápidamente Miquel Valls mientras los colaboradores no ocultaban su estupor ante la respuesta del agente. Fue entonces cuando Montse Suárez pidió la palabra para dirigirse al responsable de promocionar la vivienda. «Yo entiendo tu trabajo, pero un baño al lado de la cocina tiene que reunir unos requisitos de habitabilidad, no tanto la cédula de habitabilidad», comenzó advirtiendo la abogada.

Lorena García en ‘Espejo Público’

Mientras tanto, el agente, la reportera del programa y las dos propietarias escuchaban con atención las réplicas de plató intentando no chocar con los techos bajos del ático. «Estamos hablando de si una vivienda es digna o no, y eso tiene que tener unas humedades… La ley habla de una vivienda digna, entiendo que el notario le ha dicho a estas señoritas las condiciones de ese zulo, porque no tiene otro nombre», sentenció Suárez mientras Lorena García permanecía en silencio.

«Tienes que tener en cuenta que aquí corre el aire y hay luz natural, no estás viviendo por debajo del suelo, como pasa mucho aquí en Madrid», comenzó explicando el joven. «Lo que también hay que tener en cuenta es que Madrid está repleto de viviendas como esta, incluso edificios enteros. Este, por ejemplo, está compuesto de pisos de este tamaño, de menos de 30 metros cuadrados. ¿Qué hacemos? ¿Le ponemos una bomba al edificio y lo echamos abajo entero porque no reúne las condiciones que pide la gente hoy en día?«, espetó algo molesto el entrevistado.

Pero la incendiaria respuesta del agente inmobiliario terminó por revolver a Lorena García y la presentadora terminó estallando. «¡Pero vamos a ver! Perdóname, el problema no es de la gente, ¡hasta aquí podíamos llegar!«, exclamó la sustituta de Susanna Griso completamente alarmada, que lanzó entonces un contundente recado para dejar clara su opinión sobre la polémica.

«No es que pidamos vivir en una mansión»

«El problema no es que la gente quiera vivir en algo más de 27 m², ¡el problema no es de la gente! El problema es del mercado inmobiliario y de la gente como tú que hacéis negocio con estos pisos. No es que pidamos vivir en una mansión, pero entre un casoplón y ese zulo hay mucha amalgama de grises«, sentenció la presentadora. «Pero bueno, ¡que eso no pasa el filtro de un arquitecto, hombre! ¡La cocina no puede estar al lado del baño, donde se hacen necesidades fisiológicas!», agregaba por debajo la abogada Montse Suárez.

Entonces, el agente comenzó a intentar justificarse insistiendo en que iban a buscar una solución a los problemas de espacio levantando una pared para separar el habitáculo. Sin embargo, la joven propietaria insistió en su buena decisión. «Con todo lo que he visitado, viendo cómo está el mercado en Madrid, es lo mejor que he podido encontrar. Es una buena inversión porque voy a vivir unos años mientras estudio aquí, no es una vivienda para toda la vida. Luego será solo una inversión», aseguró la estudiante a Lorena García.

Y aunque el programa se quedaba sin tiempo para continuar el debate, Gonzalo Miró quiso pronunciarse sobre el revuelo. «Nos lo tomamos un poquito a cachondeo y esto se pasa mucho por alto y la gente ni lo piensa, pero el artículo 47 de la Constitución declara que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y atribuye a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. Ahí lo dejo», señaló el colaborador para zanjar el asunto.