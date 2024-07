Alejandra Rubio toma esta sorprendente determinación tras el fin de ‘Así es la vida’

Está siendo una etapa llena de cambios para Alejandra Rubio, y parece que el final de ‘Así es la vida’ le ha hecho replantearse su ‘modus vivendi’. En pleno embarazo de su primer hijo junto a Carlo Costanzia, la hija de Terelu Campos ha tenido que despedirse de su puesto fijo en televisión, y parece que no lo echará de menos. La colaboradora habitual de Mediaset ha desvelado sus planes de alejarse del corazón y los platós y centrarse en su carrera en redes sociales.

Tras más de un año luchando por sobrevivir en las tardes de la cadena, ‘Así es la vida’ echó el cierre el pasado viernes. Ahora, las tardes son para ‘El Diario de Jorge’ y los colaboradores de Sandra Barneda quedan a la espera de saber dónde podrán reubicarse dentro del universo Telecinco. Sin embargo, la hija de Terelu Campos no tiene planes de seguir su carrera televisiva.

Alejandra Rubio quiere alejarse de la televisión y el corazón

Alejandra Rubio ha acudido recientemente a ‘La casa de mi vecina’, el podcast presentado por Nagore Robles y Germán González y se ha sincerado sobre sus planes de futuro tras la cancelación del magacín. Cabe recordar que la nieta de María Teresa Campos se estrenó como tertuliana en el extinto programa durante el verano de 2023, pero ahora sus prioridades han cambiado.

Cuando los presentadores le preguntaron por la exposición mediática que le iba a dar a su futuro hijo o hija, la hija de la malagueña aseguró que ella «no es de redes sociales» y ante el gesto dudoso de Germán, la televisiva bromeó. «Soy influmierder», comentó entre risas la novia de Carlo Costanzia, que explicó entonces que, pese a dedicarse por completo a ello de momento, no le importaría dar un giro a su vida profesional.

“Me tengo que poner las pilas. Voy a ver si camino más hacia las redes y menos corazón, tele…”, aseguró Alejandra Rubio en el espacio de Podimo. Aún así, la televisiva insiste en que va a intentar a su hijo «de todo». «Tampoco te digo que, igual, haga lo que hacen Lara y Hugo que, de repente, sale de espaldas», señaló la colaboradora de ‘Así es la vida’ sobre una posible instantánea junto a su futuro hijo.

La próxima cita televisiva de Alejandra

«No le voy a exponer», aseveró la sobrina de Carmen Borrego, que anunció su inesperado embarazo a través de una exclusiva en Hola. Y aunque tiene claro su propósito, alejarse del corazón y del universo Telecinco no va a ser tarea fácil después de cuatro años apareciendo en distintos formatos de la cadena. “Gracias a Así es la vida, a Cuarzo y a mis superjefas por este año y estos compañeros increíbles que me llevo para siempre. He aprendido demasiado con todos vosotros”, escribió la joven en Instagram para despedirse del programa.

Aunque parece que Alejandra Rubio lo tiene todo listo para iniciar su carrera de influencer tras el fin de su etapa en Mediaset, la pareja de Carlo Costanzia tiene una cita pendiente en un plató de televisión este próximo septiembre. Con motivo del aniversario de la muerte de María Teresa Campos, la televisiva aparecerá en el episodio de ‘El Legado’ de Canal Sur dedicado a su abuela, para rememorar su vida y carrera.