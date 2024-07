‘El Diario de Jorge’ o cómo Telecinco tienta a la suerte ofreciendo cualquier cosa al público

‘El Diario de Jorge’ suspende en su estreno en Telecinco. Y lo que es peor: resurgen esas sensaciones que a muchos nos embargaron con el arranque del efímero ‘Cuentos Chinos’. Aquel primer access no hubo por dónde cogerlo y es exactamente la misma sensación que un servidor ha tenido al acabar este primer programa. No es por ser agorero, pero no parece que el futuro de este proyecto vaya a ser demasiado prometedor.

Al principio, hemos visto a un Jorge Javier Vázquez muy acelerado e impostado, quizás por los nervios. Poco a poco ha ido bajando revoluciones pero sin adecuarse del todo al tono que requiere esa franja de la tarde. No se le ha visto cómodo, en su zona de confort, pero sí que ha intentado remar a favor de obra y dar su mejor versión para tratar de remontar un programa que, a priori, resulta insalvable.

Semanas antes del estreno, se hablaba mucho de que ‘El Diario de Jorge’ era un regalo envenenado para el presentador catalán a pesar de que él lo defendía como una de sus mejores oportunidades laborales. Claro, un pescadero, aunque sepa que está vendiendo pescado congelado, siempre tendrá que engalanarlo todo lo que esté a su alcance para que al público le entre por los ojos. Un símil que bien podría aplicarse a este caso.

Mucho, muchísimo, tienen que cambiar las cosas para que esta nueva oferta de Telecinco cuaje en la audiencia. No solo basta con apostar a caballo ganador con Jorge Javier Vázquez por excelente comunicador y showman que sea. El producto que se ofrezca tiene que estar a la altura y ‘El Diario de Jorge’ está muy lejos de ello. Es más, está a años luz de cumplir cualquier expectativa por ínfima que sea.

El debut se ha llevado un aluvión de críticas impresionante. Y no es de extrañar. La ejecución no ha podido ser más desastrosa. Un arranque flojo, casi kamikaze, de los que no te puedes permitir bajo ningún concepto en un estreno si quieres llamar la atención de la audiencia. Vamos, lo que precisamente pasó con ‘Cuentos Chinos’. La carta de presentación es crucial y no se ha sabido explotar ni lucir.

La batería de historias que se han seleccionado por parte del equipo para la primera emisión de ‘El Diario de Jorge’ no han tenido nada de gancho. Han sido insustanciales, soporíferas, forzadas, superficiales y, sobre todo, muy desaprovechadas. Fallos de principiante en un talk show que se precie. Aunque, sin duda, el más desaprovechado en esta inefable apuesta de Mediaset para ‘relanzar’ sus tardes es el propio Jorge Javier Vázquez, perdido por momentos en un plató «inmenso».

Demasiados testimonios para tan poco tiempo de programa, creando así la sensación de que estás viendo mucho y nada a la vez, e incluso de que estás perdiendo el tiempo frente al televisor. Algo demoledor para un producto de televisión. Relatos intrascendentes, tratados someramente sin opción a dejarlos reposar, con poco sentido, sin resolución, sacados de TikTok con poco esfuerzo y a la buenaventura y con una narrativa poco trabajada. Además, nada extraordinarios ni sorprendentes como así se las prometían.

En definitiva, un desalentador arranque para el regreso de Jorge Javier Vázquez a las tardes que se podría resumir en una frase: ‘El Diario de Jorge’ o cómo Telecinco tienta a la suerte ofreciendo cualquier cosa al espectador. La cadena de Mediaset se la juega peligrosamente volviendo a alterar la franja vespertina con una oferta de estas características.