A María Patiño le bastan dos palabras para sentenciar lo que dijo Sandra Barneda sobre ‘Sálvame’

Este viernes 26 de julio, Sandra Barneda y César Muñoz decían adiós a ‘Así es la vida’ en las tardes de Telecinco. El programa no lo ha tenido nada fácil, pues llegó hace un año para ocupar el hueco de ‘Sálvame’, un espacio tan querido como exitoso y longevo. Y lo cierto es que los datos no les han acompañado.

La presentadora quiso aprovechar su despedida para hacer una reflexión y, de paso, dedicar unas palabras a sus predecesores. «Ha sido fantástico compartir esta experiencia con vosotros», empezó diciendo César Muñoz, antes de dirigirse a su «compañera de lucha», Sandra Barneda. «Has sido lo mejor que me he llevado de este año. Muchas veces he tenido el síndrome del impostor, de por qué estás aquí y ella siempre me ha dado la manita y me ha dicho ‘tira, puedes, que a veces los sueños se cumplen'», recordaba.

Por su parte, la presentadora, muy emocionada, abrazaba a su compañero antes de hacer ella su alegato final: «Nos da mucha pena, pero que la vida gira, que cuando se cierra una puerta se abre otra. Nos lo hemos pasado muy bien. No quiero dejarme a nadie, este es un programa que a mí me pilló completamente en shock».

Las bonitas palabras de Sandra Barneda sobre ‘Sálvame’

«Doy las gracias, evidentemente, a Juanra, a Mediaset por confiar en una franja que ha sido tan complicada. Llegamos después de un programa muy grande, que se tiró 14 años, con muchas críticas injustas, nosotros siempre hemos puesto una sonrisa. Sabíamos que lo teníamos difícil, traspasamos el verano y hemos sido pequeñitos, pero con un corazón muy grande», finalizaba la comunicadora catalana.

María Patiño no ha tardado en reaccionar a este guiño de Sandra Barneda a ‘Sálvame’. A través de su cuenta de X, la actual presentadora de ‘Ni que fuéramos’ sentenciaba las palabras de su excompañera de cadena con tan solo dos palabras: «Categoría profesional». Una respuesta escueta pero contundente.