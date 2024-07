María Patiño no calla más y pide que Sofía Suescun gane ‘Supervivientes’ tras lo visto con Olga Moreno

María Patiño está cada día más activa en redes sociales contestando a todos los que comentan ‘Ni que fuéramos’. Pero la presentadora tampoco duda en comentar lo que ve en otros programas de Telecinco. Y es lo que ha hecho ahora tras ver un vídeo publicado por la cuenta de ‘¡De Viernes!’ en Instagram en la que aparecen Rosa Benito, Olga Moreno y María Jesús Ruiz.

Hace unas semanas, Jorge Javier Vázquez publicaba un vídeo junto a Rocío Carrasco y Anabel Dueñas en el que aparecían con móviles haciendo como que votaban para ‘Supervivientes’ dejando entrever que estaban animando a la audiencia para que salvaran a cualquier concursante frente a Olga Moreno.

Un vídeo que se viralizó en su momento. Este viernes, las tres colaboradoras de ‘¡De Viernes!’ en la tertulia de ‘Supervivientes’ quisieron replicarlo para salvar a Marta Peñate y pedir a la audiencia que expulsen a Sofía Suescun.

«¿Chicas habéis votado ya? Hay que salvar a Marta», les dice María Jesús Ruiz. «Salvar, salvar», repite Olga Moreno en clara alusión al vídeo que publicó en su día Jorge Javier junto a Rocío Carrasco y Anabel Dueñas. «Lo siento muchísimo pero lo tenemos claro audiencia, por prepotente, por soberbia y por mala compañera, Sofía a la calle», sentencia María Jesús Ruiz. Un vídeo que ha indignado a las redes sociales y a la propia María Patiño.

Y es que son muchos los que están señalando el «aquelarre» que hay desde ‘¡De Viernes!’ y Telecinco contra Sofía Suescun. Algo que ya denunció Kiko Jiménez y que volvió a manifestar Maite Galdeano a través de sus redes explicando porqué decidió plantar a ‘¡De Viernes!’ y no acudir al plató como es habitual.

Por su parte, María Patiño no ha dudado en hacer algo que no suele hacer y pronunciarse para defender a Sofía Suescun. «Estar en el lado y en el sitio correcto te alimenta el alma. Nunca me pronuncio pero sólo por las personas q la atacan, ojalá q gane Sofía», escribe la presentadora.