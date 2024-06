El descomunal desencuentro entre María Jesús Ruiz y Kiko Jiménez que paralizó ‘De Viernes’

Kiko Jiménez y María Jesús Ruiz se convirtieron en los grandes protagonistas del último programa de ‘De Viernes’, que contó también con la presencia nuevamente de Ángel Cristo. El ex concursante de ‘Supervivientes 2024’ y la colaboradora se enzarzaron en un indigesto desencuentro que dejó impactado a todo el plató y a la audiencia.

El paso de Kiko Jiménez por ‘Supervivientes 2024’ ha estado rodeado de controversia. Fuera del reality han sido muchos los colaboradores que han sentenciado el comportamiento de Kiko con los otros concursantes. Y una de las colaboradoras que más críticas se han mostrado con Jiménez ha sido la exmodelo. María Jesús llegó a referirse a él como «escoria», algo que su suegra Maite Galdeano no se tomó nada bien.

Después de los casi tres meses que Kiko Jiménez ha pasado en Honduras, los dos andaluces se han visto las caras en el plató de ‘¡De viernes!’ y han protagonizado un tenso cara a cara, acusándose mutuamente de mentir. «Sobraba que tu suegra Maite Galdeano expusiera cosas de mi vida privada que tú te has inventado, como te inventaste el beso entre Gorka y Marieta. Tu credibilidad en un programa de televisión es 0», le ha reprochado María Jesús Ruiz, recordándole una información que el superviviente sacó a la luz sobre ella y su pareja, destapando que su novio le habría sido desleal.

La enemistad de María Jesús Ruiz y Kiko Jiménez florece por este detonante del pasado

Kiko Jiménez le ha replicado a María Jesús que lo único que siente es rencor por su enemistad del pasado. «Yo trabajaba en un programa del corazón y a mí me llegó una información de tu marido, con pruebas… Tú me guardas inquina por eso», ha clamado él. «Como comprenderás tu opinión me importa una mierda. Busca a alguien que haya estado 200 días en un concurso», ha añadido en uno términos muy gruesos Kiko. «Perdona, pero yo soy ganadora de ‘reality'», apostilló la Miss. «Tú ganaste llorando, haciéndote la víctima», le afeó el exconcursante de ‘Supervivientes’ sobre su victoria en ‘GH DÚO’.

«A mí no me ha gustado la maldad gratuita que has tenido con tus compañeros. No me ha gustado la falsedad, no me ha gustado que engañes a la audiencia. Falso», ha sentenciado María Jesús Ruiz. «Estás desvariando y diciendo cosas sin sentido», ha rematado el novio de Sofía Suescun, antes de que la presentadora Beatriz Archidona interviniera para dar por concluida la acalorada conversación.