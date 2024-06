Ángel Cristo impugna en ‘De Viernes’ la acusación que Carmen Borrego pregona contra él

La relación entre Ángel Cristo y Carmen Borrego no parece mejorar fuera de las playas de Honduras. Este martes, la televisiva señaló a su antiguo compañero de concurso por lo que había intentado hacer en un salón de rayos UVA a su costa. La hermana de Terelu Campos aseguró que el hijo de la vedette intentó conseguir un descuento para él y su mujer y Ángel no ha dudado en dar su versión de los hechos en su última visita a ‘De viernes’.

La colaboradora de ‘Así es la vida’ compartió en el programa con mucho asombro lo que vivió en su centro de bronceado de confianza. «Yo he ido hoy al sitio que normalmente me dan rayos y yo pago religiosamente, no tengo ningún trato de favor», comenzó explicando la malagueña antes de revelar que su compañero de ‘Supervivientes’ se había pasado por allí en su nombre.

«Y me dice la chica que me atiende: ‘Ha estado un compañero tuyo aquí y me ha dicho que viene de tu parte. Ha dicho, ‘quiero que me hagas el mismo precio que a Carmen, a mí y a mi mujer'», recordó Borrego antes de que la empleada del centro le explicase que se trataba ni más ni menos que de Ángel Cristo. «Esto es un bombazo», insistió la colaboradora de Sandra Barneda.

Ángel Cristo: «Yo no pedí el descuento de La Borrego»

Y es que la hija de María Teresa Campos no cabía en su asombro, debido a la mala relación que guarda con el marido de Ana Herminia. «Estoy harta de escucharle que si Carmen Borrego no se qué, que si Carmen aquello y luego la utilizas para darte rayos UVA», sentenció Carmen tras acusar al superviviente de «jeta», quién no dudó en justificarse este viernes en prime time.

Ángel Cristo en ‘De viernes’

Ángel Cristo volvió al plató de ‘De Viernes’ una semana más y aprovechó para aclarar el malentendido que su compañera de reality ya había pregonado a los cuatro vientos. «Me comentó que había una máquina Turbo, como mi bañador, y me dijo que iba a Majadahonda. Yo toda la vida he ido allí, casualmente hemos coincidido», aseguró el hermano de Sofía Cristo antes de explicar lo que de verdad ocurrió en su visita.

«Me acerqué, sin pedir ningún descuento, y dije: ‘Me ha dicho ‘la Borrego’ que tenéis una máquina de turbo de maravilla que va… ¿Tenéis un hueco? Que no quiero perder el moreno de la isla», confesó el televisivo en tono de broma, que aseguró también que quedó impactado por los precios. «Pero, ¿de verdad es tan caro? Porque una cosa es gastar dinero y otra cosa es ser tonto. ¿No habrá algún descuento?», recordó el hijo de la vedette.

Lo que Ángel Cristo dejó claro es que en ningún momento mencionó a su compañera ni intentó beneficiarse de ella. «Pero yo no pedí el descuento de ‘La Borrego’, es la realidad. A mí me gusta el humor negro», terminó explicando el antiguo superviviente para zanjar el tema este viernes por la noche.