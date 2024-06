Carmen Borrego señala lo hecho por Ángel Cristo tras ‘SV’ y Sandra Barneda le asesta este palo

No hay duda de que una de las concursantes estrella de ‘Supervivientes 2024’ era Carmen Borrego. Sin embargo, el paso de la colaboradora de ‘Así es la vida’ por el reality ha sido todo un fiasco. Todos sus compañeros no paran de hacerle bromas por ello y la última ha sido Sandra Barneda.

Todo se producía después de que Carmen Borrego destapara en ‘Así es la vida’ que Ángel Cristo le había utilizado para ir al lugar en el que se hace los rayos UVA y que le cobraran lo mismo que a ella diciendo que iba de su parte. «Esto es un bombazo porque no he parado de escuchar a Ángel que si Carmen Borrego no sé que y luego la utiliza para ir a hacerte los rayos UVA», opinaba Alejandra Rubio.

Acto seguido, los colaboradores de ‘Así es la vida’ aseguraban que todo era surrealista. «Es que es cutre que él va pensando que le van a hacer descuento», aseveraba Gema Fernández. «A mí esto me parece una fantasía», insistía Alejandra Rubio al escuchar a su tía Carmen Borrego contar lo que había hecho su gran enemigo en ‘Supervivientes’.

«Si han compartido los rayos, tenéis que compartir los truenos también», decía con cierta sorna Antonio Montero. «Bueno te digo una cosa, los truenos los han compartido, los rayos no sé…», le corregía Sandra Barneda en alusión a las broncas que habían tenido los dos en Honduras. «Si es que al final serán amiguis y todo», añadía Alejandra Rubio entre risas.

«Yo cuando he convivido con él en Supervivientes, porque algún día estuve en Honduras no sé si fueron 24, 30 horas, estuve«, soltaba con sorna la propia Carmen Borrego después de que todos hayan cuestionado su concurso por estar más tiempo apartada del grupo que en la isla. «Yo creo que no llegaste al día ehhh», le espetaba entonces Sandra Barneda sin pudor.

El corte de Carmen Borrego a Sandra Barneda en ‘Así es la vida’

Un comentario que provocaba que Carmen Borrego le soltara un gran corte a la presentadora. «Tú es que eres muy mala«, le soltaba la colaboradora. «Es más, no sé porque no te han llamado para que estés en el All Stars», le replicaba Barneda. «Pues sería la estrella del All Stars», contestaba Borrego. «Para que vayas a no hacer las pruebas», se escuchaba decir entre risas a su sobrina Alejandra.

«Yo creo que no tendría competencia, no podría ser», insistía Sandra Barneda en cuestionar el concurso que había hecho Carmen Borrego en esta edición del reality de aventuras. «Me dejan sin ir al All Stars, pero vamos yo me fui a Honduras de una manera y he vuelto de otra que es muy dura, así que prefiero no ir», concluía Borrego.