María Patiño deja mal parada a Carmen Borrego al desmontar su gran mentira sobre su hijo

Antes del estreno de ‘Ni que fuéramos Shhh’, María Patiño ya había dejado caer que tenía que contar una gran bomba sobre la guerra entre Carmen Borrego y su hijo José María Almoguera y Paola Olmedo. Y ha sido este jueves cuando la presentadora ha contado por fin todo lo que ella sabía y que cambia la historia de la colaboradora y su hijo.

Lo ha hecho después de contar que Carmen Borrego estaba negociando una entrevista en un programa de televisión con su marido y de que ‘Ni que fuéramos’ debatiera sobre las necesidades económicas de la colaboradora ahora que se queda sin su trabajo en ‘Así es la vida’.

Tras ello, María Patiño ha relatado algo que descubrió sobre lo que sucedió con la portada de la revista Lecturas en la que Carmen Borrego anunciaba que iba a ser abuela. Hasta ahora se había dicho que la intención es que Carmen posara junto a su hijo y su nuera para dar la noticia del embarazo de Paola Olmedo pero justo salieron los audios de Paola criticando a Carmen y su familia que reveló ‘Sálvame’.

Tras ello, José María Almoguera y Paola Olmedo decidieron no conceder la entrevista pero Carmen Borrego tuvo que seguir adelante porque el contrato ya estaba firmado. Sin embargo, María Patiño ha desmontado este jueves toda la versión que se había contado hasta ahora y que no dejaría en buen lugar a Borrego.

Toda la verdad sobre la portada de Carmen Borrego

De esta forma, María Patiño revelaba que por lo que ella había descubierto entendía el por qué Paola Olmedo y José María Almoguera estaban enfadados con Carmen Borrego y el por qué de su incendiaria portada cuando ella estaban aún en ‘Supervivientes’. «Carmen no nos contó toda la verdad y por esta portada entiendo a Paola y entiendo a José María», revelaba Patiño.

«Potota nos dijo que le ofrecieron esta portada, que se firma con el conocimiento de José María y Paola pero que tras la publicación de los audios se echaron atrás y que ella tenía que hacer frente a un compromiso profesional con Luis Pliego», empezaba a contar la presentadora.

«Y en 2024, Luis Pliego se pronuncia sobre Potota y cuenta que Carmen Borrego le llamó a él mucho antes de que saliera la portada y que extraoficialmente le cuenta que va a ser abuela y Pliego le dice que le interesa ese reportaje y ella le dijo que se lo iba a decir a su hijo y su nuera para que salieran con ella en la portada. Y ella firma con Pliego sin decírselo a los niños, y es ella quién se lo ofrece», proseguía contando María Patiño.

María Patiño destapa a Carmen Borrego

Tras ello, la presentadora proseguía contando lo que pasó en realidad. «Y aparecen los audios y se firma un contrato pero en ese contrato no aparecen ni José María ni Paola, el contrato solo lo firma Potota. Cuando salen los audios, llama José María a su madre y le dice que no quieren hacer nada porque están enfadados con ‘Sálvame’ y Potota les dice que ya tenía firmado el contrato, que no se preocuparan porque ella lo tenía que hacer», recalcaba.

«Pero la versión de Paola y José María es que ella les dice que no se preocupen porque no tiene que hablar de ellos y cuando ven la portada de ‘Voy a ser abuela y el titular es mi hijo se ha ganado el cielo’ y el hijo de Potota llama a Luis Pliego y le pregunta si era verdad que lo había intentado paralizar pero que el contrato estaba firmado. Y Paola se enfadó pensando que le habían engañado Carmen y José María y en su portada es cuando dice que su padre se enteró de su embarazo por la revista», añadía Patiño.