Carmen Borrego da la réplica ante el desplante de su hijo con unas palabras que descolocan

Carmen Borrego está devastada. Este pasado martes, en ‘TardeAR’ destapaban el último feo que le había hecho su hijo, José María Almoguera, tras encontrarse en los pasillos de Mediaset. Según desveló Leticia Requejo, él «le retiró la cara y pasa de saludar a su madre».

Un desplante que dejó a la colaboradora muy tocada. Sobre todo porque, debido a este distanciamiento con su hijo, se está perdiendo poder disfrutar de su nieto, que hace unos días celebraba su primer cumpleaños sin la compañía de su abuela paterna. Pese a esto, este miércoles 5 de junio, Carmen Borrego reconocía en ‘Así es la vida‘ que continúa dejándole la puerta abierta.

«No voy a hablar jamás de mi hijo ni de mi nieto. No voy a ir jamás en contra de ellos, es mi hijo, lo sigo queriendo y lo voy a seguir respetando. Quiero seguir siendo buena persona, siendo una madre abierta a la reconciliación y una abuela abierta a vivir con su nieto», ha contado la hermana de Terelu Campos desde el plató del programa presentado por Sandra Barneda y César Muñoz.

Además, ha dejado claro que «jamás» perderá la esperanza de poder reconciliarse con su primogénito: «No he cerrado la puerta. Me gustaría tener un motivo, aunque fuese malo, para poder luchar contra ello. Muchas veces el problema es cuando uno no sabe lo que ha hecho o cuando le apartan sin haber motivos graves», reconoce Carmen Borrego quien prefiere quitar hierro al desplante sufrido por su hijo en las instalaciones de Mediaset, que incluso llega a justificar con unas palabras desconcertantes, pues según ‘TardeAR’ claro que hubo contacto visual: «A lo mejor no me vio, a lo mejor no se dio cuenta».

Carmen Borrego sigue teniendo la esperanza de reconciliarse con su hijo

Carmen se muestra confiada en una «reconciliación» más pronto que tarde: «Se lo pido a mi madre todos los días. Quiero a mi hijo y quiero a mi nieto. Es un día muy complicado porque no puedo compartirlo con ciertas personas de mi vida». Pese a todo, Carmen no está sola. Su marido y su hermana, Terelu, están a su lado. Así lo reconoce ella misma: «Somos una piña y yo tengo la conciencia tranquila y espero una reconciliación».

Lo que más la duele a Carmen Borrego es no haber podido disfrutar del primer cumpleaños de su único nieto, Marc. Una celebración que los padres del pequeño organizaron por todo lo alto. Esto la tiene devastada. De hecho, ha sido Suso Álvarez quien ha revelado que la colaboradora estuvo «apartada» y «llorando» durante una entrega de ‘Supervivientes’.