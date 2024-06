‘TardeAR’ desvela el desagradable momento de Carmen Borrego y su hijo en las instalaciones de Mediaset

La relación entre Carmen Borrego y su hijo, José María Almoguera, es nula desde que, hace unos meses, mientras ella concursante en ‘Supervivientes 2024’, él concedió una demoledora entrevista contra su madre. El joven incluso la hacía responsable de su ruptura con Paola Olmedo.

Desde entonces, no se habían visto las caras, hasta ahora. Y es que, según ha desvelado Leticia Requejo este martes 4 de junio en ‘TardeAR’, «podemos confirmar que José María y Carmen Borrego, después de haber estado más de tres meses más que alejados, se han vuelto a ver». Acto seguido, la periodista relataba cómo había sido ese incómodo momento.

El encuentro tuvo lugar el pasado jueves 30 de mayo, en las instalaciones de Mediaset. «Había varios testigos, la información no llega por parte de ninguno de los protagonistas», explicó la colaboradora de ‘TardeAR’. «Se vieron aquí, madre e hijo se cruzaron. Me dicen que Carmen fue directa a, por lo menos, poder saludar a su hijo o darle un abrazo, algo cordial. Aquí es cuando José María le retira la cara y, directamente, pasa de saludar a su madre», contó Leticia Requejo.

Carmen Borrego, muy tocada por el desplante de su hijo

Además, dejaba claro que «no hablaron y no hubo ningún tipo de comunicación». Al parecer, Carmen Borrego se quedó muy tocada, y es que no están siendo tiempos fáciles para la hija de María Teresa Campos. Según contó la periodista, «hoy fue un día complicado para Carmen porque su único nieto, hijo de José María, cumple su primer año. Un día que para cualquier abuela sería más que especial, pero para Carmen no, tal y como está ahora la relación entre madre e hijo».

Hace unos días, la hermana de Terelu Campos confesaba en ‘Vamos a ver’, el programa en el que colabora, que «no hay ningún tipo de relación. No sé donde van, si van, a donde van, si están juntos, si están separados… Yo les deseo lo mejor. Dede que se han separado, yo he escuchado un sinfín de informaciones, que si Paola tiene una nueva ilusión, que si se han cogido dos casas. Yo no sé nada de ellos».

Además, Carmen Borrego le hacía una súplica a su hijo, poder ver a su nieto: «No hay ningún motivo para estar ausente de la vida de tu nieto. Yo no quiero ser una abuela ausente e intentaré no serlo. No creo que Isa le haya negado a su madre ver a su hijo, por lo que no tiene nada que ver con mi caso». De esta forma, hacía referencia a la también nula relación de Isabel Pantoja con su hija, Isa. Según contó Leticia Requejo en ‘TardeAR’, «Carmen ha hecho todo y más para ponerse en contacto con esa criatura y verle».