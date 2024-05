Carmen Borrego y Alejandra Rubio perderán su puesto de trabajo en Telecinco y esta es la razón

Este jueves 30 de mayo conocíamos la noticia de que Mediaset había decidido poner fin a ‘Así es la vida’ en las tardes de Telecinco. En consecuencia, muchos de sus colaboradores se quedarán sin su principal fuente de ingresos económicos, tal es el caso de Carmen Borrego y Alejandra Rubio, cuyo futuro profesional es incierto.

Tía y sobrina trabajan juntas a diario en el programa presentado por Sandra Barneda y César Muñoz. Si bien es cierto que también colaboran en otros formatos de la cadena, como ‘Supervivientes’ o ‘Vamos a ver‘, ‘Así es la vida’ es, a día de hoy, su principal fuente de ingresos. Por lo que la noticia de su cancelación ha sido un duro golpe para ambas.

El espacio vespertino de Telecinco no ha conseguido cuajar en la audiencia. Y es que, ocupar el hueco dejado por ‘Sálvame’ era un reto muy complicado. Los datos no han acompañado al programa desde su comienzo, hace casi un año, por lo que el próximo mes de julio finalizarán sus emisiones. Esta cancelación no solo afecta a Carmen Borrego y a Alejandra Rubio, sino también al resto de colaboradores del programa.

Makoke, Jorge Pérez, Gema Fernández, Almudena del Pozo, Suso Álvarez, Antonio Sánchez Casado, Raquel Arias, Antonio Montero o José Antonio Avilés son algunos de los tertulianos del espacio que tendrán que ponerse a buscar nuevos trabajos este próximo verano.

El incierto futuro laboral de Carmen Borrego y Alejandra Rubio

Por el momento no se ha hecho oficial quién será el sustituto de ‘Así es la vida’ durante la temporada estival. Todos los rumores apuntaban a que sería un nuevo programa presentado por Arantxa del Sol. Y es que, según aseguró Kiko Matamoros en ‘Ni que fuéramos’, la exconcursante de ‘Supervivientes 2024’ había acordado este proyecto antes de poner rumbo a Honduras.

Sin embargo, su agresión a Ángel Cristo en la lancha lo cambió todo. Tras salir a la luz los tres puñetazos que le propinó a su compañero, Telecinco ha decidido vetarla de todos sus programas. Y, en consecuencia, se quedará sin ese ansiado proyecto que tenía entre manos y con el que volvería a la televisión tras décadas apartada de la misma.

Uno de los nombres que suenan con fuerza para ocupar la franja vespertina es el de Jorge Javier Vázquez. Según apunta El Plural, el comunicador podría ponerse al frente de un talk show al estilo de ‘El diario de Patricia’, que en su día triunfó en Antena 3. Aunque esto todavía no ha sido confirmado por la cadena, lo que sí se sabe es que Jorge Javier conducirá la edición de ‘GH’ anónimos.

Lo que está claro es que, por el momento, el futuro laboral de Carmen Borrego y Alejandra Rubio es una incógnita. De la que sí se ha confirmado su continuidad en la cadena ha sido de Sandra Barneda. La catalana continuará presentando ‘La isla de las tentaciones’ y ‘Supervivientes All Star’. Pero se desconoce qué pasará con su compañero en ‘Así es la vida’, César Muñoz, así como con el resto de colaboradores.