‘Vamos a ver’ tira de la manta y revela el plan encubierto de Ángel Cristo con ‘Supervivientes’

En plena resaca con su expulsión disciplinaria, Carmen Borrego ha desvelado en ‘Vamos a ver’ algo inédito sobre Ángel Cristo que ocurrió tras las cámaras al comienzo de ‘Supervivientes’ y sobre lo que ella, aún en Honduras, fue testigo.

Mucho se está debatiendo sobre si la reacción del exconcursante de darse a la fuga y desaparecer durante horas fue un plan calculado para provocar su expulsión y marcharse de la isla sin tener que pagar una penalización económica. Y la colaboradora ha arrojado luz al desvelar algo muy sorprendente.

«Ángel lo tiene absolutamente todo pensando. Nada en Ángel es que de repente se le haya ido. De hecho, él, en los primeros días del concurso, nos contó a todos que él iba a estar el tiempo que quisiera estar, que él quería estar unas semanas porque tenía unos problemas económicos que tenía que pagar y que en el momento en el que consiguiera ese dinero se marcharía», ha confesado Borrego en ‘Vamos a ver’.

«Con esto lo que quiero decir es que Ángel Cristo sabía que haciendo lo que hizo iba a ser expulsado directamente del concurso sin ningún tipo de penalización», ha añadido la menor de las Campos. «A mi me parece imposible que una persona pueda pensar y llegar a hacer esto y salir con la imagen que está saliendo porque esto no se puede consentir. Yo creo que se le ha ido de las manos. Queda en muy mal lugar», le ha rebatido Marta López. «Eso a él le da igual», ha apostillado Carmen Borrego.

«Ayer hablé con gente que lo conoce muy bien, gente de sangre, y me dicen que Ángel es así y que eso lo tenía muy medido, muy calculado, y sabía lo que iba a hacer», ha apuntado por su lado Cristina Tárrega, sosteniendo lo que estaba contando su compañera de ‘Vamos a ver’.

«Tú puedes tener medidas las consecuencias de saltarte las normas, lo que no puedes tener medido es que Aurah traiga al concurso a tu hija y que luego tengas una reacción así. Ahora bien, que él, después de la discusión, tome la determinación de ‘voy a hacer que me expulsen’, no tengo la menor duda», ha concluido Joaquín Prat, que defiende la idea de que Ángel Cristo buscó su eliminación directa con su histórica fuga.