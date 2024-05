Joaquín Prat habla claro sobre la expulsión de Ángel Cristo en ‘Supervivientes’: «No es justo…»

Joaquín Prat ha opinado abiertamente sobre la expulsión de Ángel Cristo por parte de la dirección de ‘Supervivientes’ tras saltarse flagrantemente las normas y desafiar a la organización como nunca antes ha hecho ningún concursante en la historia del formato.

El presentador ha considerado que su fuga durante más de tres horas fue un plan perfectamente orquestado por Ángel para que los responsables del programa emprendieran severas acciones contra él y así ser expulsado del reality sin tener que pagar una penalización.

Joaquín Prat tiene claro que Ángel Cristo ha buscado su salida de ‘Supervivientes’ aunque sea por la puerta de atrás y de manera disciplinaria, siendo plenamente consciente de la extrema gravedad de los actos que cometió y por los que tuvo que intervenir el mismísimo Ejército hondureño.

Por otro lado, respecto al desencadenante de esa fuga, una brutal pelea con Aurah Ruiz, el presentador de ‘Vamos a ver’ ha sido muy tajante, criticando con rotundidad a la concursante canaria por una provocación gravísima que jamás se debió producir y que fue castigada con la nominación directa.

Aurah llegó a espetarle este inaceptable comentario a Ángel: «Yo no nombro a mi hijo para ponerlo delante de una mentira. Tú has jurado por tu hija. Vergüenza debería de darte. Ahora me cuadra que hayas visto a tu hija en un año treinta veces. Me cuadra. Pobre madre».

A partir de ahí, Ángel Cristo perdió el control y le insultó gravemente llamándole «basura», «gentuza», «indigente mental» y «desgraciada». «Poseidón, quiero denunciar a Ángel», clamó ella y, como respuesta, el ya exconcursante verbalizó una frase machista: «Sí, sí porque es lo único que sabéis hacer las mujeres, pisar a los hombres».

Joaquín Prat: «A mi sí me ha gustado el concurso que ha hecho Ángel Cristo»

Sobre este episodio, Joaquín Prat ha sido muy contundente, mostrando su absoluta repulsa hacia esa provocación de Aurah: «Es un comentario hecho con muy mala leche por parte de Aurah, donde trae al concurso a una menor, que es impresentable«. «Y de ahí viene una respuesta completamente desproporcionada de Ángel al que le vienen a visitar los demonios del pasado que todos tenemos», ha añadido el periodista.

Por último, ante un equipo de colaboradores que en su inmensa mayoría se ha echado encima de Ángel en ‘Vamos a ver’, Joaquín Prat ha decidido desmarcarse de las críticas asegurando que no es justo que se dibuje esta imagen de él por los últimos acontecimientos: «No es justo que, al final, por sus propios actos, estemos hablando de Ángel de la manera en la que estamos hablando porque a mi sí me ha gustado el concurso que ha hecho. Podría haber ganado«.