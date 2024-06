El recado de Ana Rosa a Anabel Pantoja en pleno ‘TardeAR’ tras ocultarle su embarazo

Este martes 4 de junio Anabel Pantoja se ha convertido en la protagonista indiscutible del día en lo que al mundo del corazón se refiere. La influencer ha anunciado a través de una exclusiva en la revista ‘Lecturas’ que está embarazada de cuatro meses. Sin embargo, la noticia se la ocultó a su jefa, Ana Rosa Quintana.

Según avanza La Razón, en ‘TardeAR’ estarían «están «muy disgustados con la actitud de la sobrina de Isabel Pantoja al ocultarles su embarazo. Ya le han reprochado que no contara nada al mismo tiempo que desvelaba su futura maternidad en una revista, porque se han enterado por terceras personas». Así lo habría hecho para garantizarse cobrar el pago de la exclusiva sin problemas.

Ahora sí, ha querido compartir con la audiencia de ‘TardeAR’, programa en el que colabora. La sobrina de Isabel Pantoja ha entrado en directo en el magacín vespertino de Telecinco, donde ha mantenido una conversación con Ana Rosa Quintana, quien no ha dudado en darle un importante recado ante su embarazo, del que se enteró por terceras personas.

Desde hace unos meses, Anabel Pantoja colabora en ‘TardeAR’, donde tiene una sección en la que realiza viajes alrededor del mundo. Por tal motivo, la influencer ha querido tener un detallazo con sus compañeros y ha entrado en directo para recibir la enhorabuena de todos ellos.

«Estamos contentísimos, encantados. Aquí se sabía, no porque lo hayas dicho, sino porque has hecho unos viajes y los compañeros… Cada madre tiene derecho a hacerlo público», comentaba la presentadora tras conectar en directo con la futura mamá. Un silencio que la colaboradora ha agradecido públicamente: «Muchísimas gracias por haberme respetado. Darle las gracias a Luis. Ha sido el reportaje más bonito que he hecho en mi vida. me he sentido muy bien con Karmele».

«Y decir que ha sabido que hemos sabido guardar el secreto porque quería estar muy segura, muy tranquila, porque era un tema muy delicado. Gracias a los míos, a la gente que lo sabía, por respetarme», ha insistido Anabel Pantoja. Y es que, tras el aborto que sufrió hace unos meses, en esta ocasión ha preferido esperar a que los médicos la dijeran que todo estaba bien para anunciarlo públicamente.

El deseo y el consejo de Ana Rosa a Anabel Pantoja

Anabel Pantoja entra en directo en ‘TardeAR’.

Además, reconocía que todavía «no saben» el sexo del bebé, y que lo sabrán el día de su cumpleaños. «Lo vamos a saber toda mi familia y mis amigos juntos porque quiero vivir ese momento», confiesa. Tampoco ha pensado en posibles nombres: «Cuando sepa lo que va a ser me quebraré la cabeza, ahora mismo no quiero pensar más allá».

Ana Rosa no ha dudado en expresarle su deseo y darle, de paso, un valioso consejo: «Que tengas un embarazo maravilloso. Es la etapa, para mí, una de las etapas más bellas, maravillosas y emocionantes que se pueden tener». «Yo hubiera tenido 7 niños si hubiera podido pero los últimos los tuve muy tarde», añadía la comunicadora.

«Y te voy a dar un consejo como doctora Quintana, casi abuela, deja de comer. Verdura, fruta, cosas a la plancha…», le aconsejaba la periodista, provocando la risa en todos los presentes en el plató. Anabel Pantoja la tranquilizaba confesando que «me estoy esforzando en comer cosas que no como nunca como la fruta».

Ante de acabar, la colaboradora aprovechaba para dar las gracias por todas las muestras de cariño recibidas: «Por todos los mensajes que me han escrito, todas las llamadas de compañeros, excompañeros, amigos, familia, sé que se alegran de verdad». «En mi nombre y en el de David estamos muy felices, sé que puede chocar un poco que llevamos poco tiempo, pero no hace falta tiempo si no saber elegir a la persona», dejaba claro, ante de concluir pidiendo que se deje «de hablar y de especular de por qué se ha tomado esta decisión».