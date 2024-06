María Patiño pide perdón a Marta Riesco en ‘Ni que fuéramos’ tras lo confesado en su entrevista

Marta Riesco sigue siendo la gran protagonista de ‘Ni que fuéramos’ en su salto a TEN. Este miércoles, el espacio presentado por María Patiño ha seguido ofreciendo extractos de la entrevista con la reportera que no se habían visto hasta ahora.

Después de escucharla hablando de su relación y ruptura con Antonio David Flores, de Olga Moreno y Rocío Flores y de todas las encerronas a la que le sometieron en ‘El programa de Ana Rosa’ a raíz de su relación; ahora ha tocado el turno de escucharla hablando de lo que le pasó con ‘Sálvame’.

Y es que Marta Riesco no duda en decir que en ‘Sálvame’ le hicieron mucho daño y eso no lo olvida. «He tenido mucho rencor a ‘Sálvame’. Y si a eso le sumas que voy por un pasillo y veo camerino Marta Riesco con un water, o veo a María Patiño decir vamos a jugar a un juego en ‘Socialité’, ‘todos estos tíos, uno de ellos se ha acostado con Marta Riesco, a ver si acertáis audiencia'», se queja la periodista. «A lo mejor ahora hasta me cabe el AVE porque ya con todo lo que he vivido me da igual», añade.

El mensaje directo de María Patiño a Marta Riesco

Justo después de escuchar ese cebo, María Patiño no se podía contener y paralizaba ‘Ni que fuéramos’ para lanzarle un mensaje a Marta Riesco. «Para mí sería muy fácil hacer lo que hacen muchos presentadores que es que ni hago los vídeos ni escojo los temas y cebos», aseveraba de primeras la presentadora.

«Pero como yo si que me implico en lo que hago, puede tener un poco de razón. Pero estoy convencida de que tú nunca lo has hecho. Yo te pido disculpas Marta. Si te ha molestado yo te pido disculpas de corazón, aunque yo no tengo una responsabilidad directa en los contenidos. Pero también es verdad que una presentadora no solo está para lo bueno, está para lo bueno y para lo malo», añadía Patiño.

«Así que me hago responsable y si eso te ha hecho daño te pido disculpas y creo que tendré oportunidad el lunes de pedirte perdón el lunes personalmente», concluía María Patiño antes de que David Valldeperas le cortara y le pidiera que se esperara a escuchar todo el testimonio de Marta Riesco.