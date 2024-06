María Patiño cuestiona así a Mediaset por el delito que le imputan a Alessandro Lequio

Carlo Costanzia generó polémica el pasado viernes en ‘De Viernes’ al señalar y cuestionar a Mediaset por tener a un colaborador como Alessandro Lequio contratado después de que él asegurara en el pasado que había pegado alguna bofetada a alguna mujer. Un asunto que Mediaset ha optado por vetar y sobre el que María Patiño se ha manifestado en ‘Ni que fuéramos’.

Ya en su cuenta de ‘X’, María Patiño había desmontado la hipocresía de Telecinco de ir de cadena «familiar y blanca» y a la vez apostar por este tipo de contenidos como lo que dijo Ángel Cristo de su hermana Sofía en ‘De Viernes’.

Este martes, María Patiño ha ido más allá al cuestionar a la que fuera su cadena por lo sucedido después de que Carlo Costanzia les cuestionara por tener contratado a un colaborador que según él era un maltratador.

«Yo con lo que aluciné es que cuando vi a Carlo Costanzia utilizando un recurso de ‘esto está publicado en internet’, y leyéndolo pero diciendo que era un maltratador en una cadena donde colabora Alessandro Lequio haciendo referencia a un vídeo que existe de Tómbola donde Jesús Mariñas le pregunta ‘Lequio, ¿tú has pegado a alguna mujer?’ y responde que alguna bofetada, lo más sorprendente de todo es que una vez más se pone sobre la mesa unas directrices que una cadena había marcado», aseveraba la presentadora.

María Patiño, contundente contra Mediaset

«Yo no sé si se nos ha ido la olla, que se nos ha ido alguna vez en el diario y en el ‘Deluxe’, pero a mí no se me ocurre imputar un delito de un compañero de la propia cadena que además no está condenado por ser maltratador», añadía María Patiño.

«Bueno, pero le cortaron», le contestaba Isa Morata. «Bueno Beatriz Archidona no se cortó un pelo», apostillaba Belén Esteban. Pero lo cierto es que desde que Archidona y los colaboradores de ‘De Viernes’ dieron la cara por Alessandro Lequio el tema no se ha vuelto a tocar en ninguno de los programas de Telecinco.

Pero lejos de quedarse callada, María Patiño insistía en su crítica a Mediaset. «Es que no sé porque lo ocultan cuando él está acusado de abandono del hogar. A mí esto me costó que Antonia Dell’Atte me encerrara en un baño y que me llamara pitufa. En la denuncia el objeto era el abandono de hogar y no había una condena firme como maltratador. Pero yo te digo que yo tengo un colaborador que le llamen maltratador y si la productora es mentira no creo que lo silencie», concluía la presentadora.

«Bueno también guardaron silencio cuando Rocío Carrasco dijo lo de ‘perro no come perro’ que todos sabíamos por donde iba y no se lo pusieron, no se lo pusieron», añadía Kiko Hernández desmontando a la productora de Ana Rosa Quintana.