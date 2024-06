La decisión de ‘Vamos a ver’ con Alessandro Lequio al ser acusado de maltrato en ‘De Viernes’

Alessandro Lequio fue protagonista involuntario e inesperado de la explosiva entrevista de Carlo Costanzia padre en ‘De Viernes’; que en pleno directo y sin amilanarse aseguró que el conde era un «maltratador» y que la Telecinco blanca y familiar le tenía contratado sin problemas.

Rápidamente, Beatriz Archidona, presentadora y súbdita de Ana Rosa Quintana, presidenta de la productora que tiene en nómina a Alessandro, le paró los pies. «Ha puesto a parir a mis hijos, así, gratuitamente, ¿y no puedo explicar quién es Alessandro Lequio?», le preguntó Carlo, generando un estruendoso aplauso del público presente en las gradas.

«Él trabaja como colaborador en esta casa y opina sobre los vídeos y sobre los temas que se plantean», intentó justificar Archidona. «Me da igual, si tenéis un maltratador de colaborador, es vuestro problema, no el mío», sentenció Carlo Costanzia sin titubear ni un segundo.

Carlo Costanzia diciendo en prime time y en la misma cadena donde trabaja Alessandro Lecquio que es un maltratad0r y que “Si tenéis a un maltratad0r de colaborador, es vuestro problema no el mío”



LOS HUEVAZOS DE ESTE SEÑOR? OMG #DeViernes

pic.twitter.com/VX0iDcd0Kj — • TodoSalseO • ♂🏳️‍🌈 (@TodoSalseos) May 31, 2024

Y el italiano no se frenó ahí. «Es que es un maltratador de mujeres, que le gustaba pegarlas y las hacía cornudas, y es un hombre que ha vivido del cuento. Tú no eres condenado por malos tratos, pero dices que te encanta pegar a las tías. ¿Y nadie dice nada? Este tío sigue trabajando tan a gusto», prosiguió Carlo, dejando a Alessandro Lequio muy mal parado.

«Aquí no aprobamos ningún tipo de violencia y mucho menos la violencia machista, que es una lacra en este país, y no vamos a consentir seguir con este tema porque no hay ninguna sentencia sobre este asunto», censuró de raíz Beatriz Archidona ante la deriva que estaba cogiendo la entrevista.

Pues bien, ante estas duras y graves acusaciones de Carlo Costanzia, se esperaba que Alessandro Lequio le contestara desde ‘Vamos a ver’ este lunes, pero nada más lejos de la realidad. Joaquín Prat ha hecho alusión a que su compañero se convirtió en protagonista de la entrevista, pero en el programa han decidido omitir por completo esa parte de su intervención en ‘De Viernes’ y evitar darle más eco a pesar de que Lequio estaba en plató.

Así, el programa matinal de Telecinco ha preferido ahorrarse una réplica vehemente del polémico tertuliano y, sobre todo, ha eludido reproducir unas palabras extremadamente graves de Costanzia a fin de protegerle.