Marta Riesco denuncia las encerronas y humillaciones en ‘Ana Rosa’ y por qué se le despidió

Marta Riesco ha hablado en la entrevista a ‘Ni que fuéramos’ (‘Sálvame’) de las tremendas presiones y emboscadas que sufrió en ‘El programa de Ana Rosa’ cuando era reportera en el momento en el que se confirmó su relación con Antonio David Flores. Ahí empezó una pesadilla con sus propios compañeros de trabajo que acabó en carta de despido.

Todo arrancó cuando una revista destapó ese romance. «Pido llorando que no quiero salir al plató y que quiero seguir trabajando. Pero me dicen que tengo que dar información a alguien para poder contar algo (en el club social) y le tuve que contar a Antonio Rossi la historia. Y ahí se lio la mundial. Al día siguiente, con la audiencia que hicimos, me exigen que ya se me tiene que ver la cara, que tenía que explicarlo, que bajara a plató, que no pasaba nada y que me iban a cuidar», empieza relatando.

Acto seguido, Marta Riesco narra la emboscada que le tendieron: «Bajo las escaleras, me están microfonando y está Rocio Flores de colaboradora ese día. Se ve en el rótulo que ‘por fin nuestra compañera va a hablar de las últimas polémicas’ y, en ese momento, que voy a entrar dicen: ‘tenemos una llamada de Olga Moreno’. En ese momento en el que quedo como rata de cloaca, Joaquín pide que entre con todo el mundo mirándome como si fuera el demonio. Después, Joaquín me dijo ‘ponte cara a cara con Rocío’ y me vino la gran pregunta de si estaba enamorada de Antonio David».

De este modo, Marta se pregunta por qué le hicieron pasar por ese trance después de decirle que le iban a cuidar para no exponerla. «Cuidar cuidaron a Christian Gálvez y Patricia Pardo; a mi me reventaron, me expusieron al 100%. Lo veo un año después y digo: ‘qué personas’. Estaba sola y me bajaron a plató sabiendo que iba a entrar una mujer (Olga) para decir que yo era la amante y que había destrozado a una familia. Lo veo y pienso: ‘esto no puede ser normal y que nadie diga te voy a cuidar’. Me soltaron como si fuese Gladiator para que la gente me apedreara», denuncia alto y claro.

«A día de hoy pienso en esa Marta y me da mucha pena, me falló todo el mundo, miraron por su audiencia y les daba igual. A lo largo del tiempo me decían que me querían proteger, y lo que decían no tenía nada que ver con las acciones que se realizaban. A veces no sabía si yo estaba loca. Yo tenía miedo a que me despidieran y solo quería hacer caso de lo que me pedían porque no quería irme a la calle», prosigue Marta Riesco, justificando así por qué entró en el juego.

«Yo discutía y decía ‘no quiero hacer esto’ y me decían que lo tenía que hacer porque me debía a ese programa. ¿En qué momento se les fue tanto la pinza? Me hicieron una emboscada que lo flipas, ¿quién aguanta eso?», lamenta al borde del llanto. «Ahora hubiese preferido que me echaran. Tenía que haber dicho ‘me voy’ como hizo Alexia Rivas. A mi me pudo el pensar que si continuaba el juego iba a poder seguir trabajando. Y perdí de una manera vergonzosa y repugnante», añade con pesar.

«Yo veía a personas sentadas en el plató que eran amigos míos inventando cosas de mi. Incluso me grababan momentos en los que yo estaba borracha y el lunes se lo daban a Ana Rosa para que hicieran un vídeo de mi intrahistoria de mi cumpleaños. Por ejemplo, Pepe del Real. Cuanto más bestia era lo que decían, más veces les llamaban», clama Riesco.

«Ninguno de mis compañeros me apoyó, me quitaron de los grupos de WhatsApp, me dejaron de invitar a las fiestas y me dejaron de hablar. Yo no entendía la inquina de Joaquín Prat, porque con él me había llevado súper bien, había compartido fiestas y bromas. No entendí ese odio hacia mi que era inexplicable. Un día me dijeron ‘tienes que entrar en directo’ y de repente Joaquín Prat me dijo: ‘qué pasa, que no te funcionan las neuronas’. Y yo decía: ‘pero que esto lo está diciendo en directo y nadie le está diciendo que me hable con más respeto'», recuerda y critica Marta Riesco.

Marta Riesco desvela un soez episodio con Lequio fuera de cámaras

A continuación, ha desvelado un sórdido episodio con Alessandro Lequio: «Lequio estaba loco perdido diciéndome de todo. Un programa que se suponía que era blanco. Nivel de decirme si llevaba el chirri depilado en una publicidad y delante de Joaquín. Y yo: ‘¿perdona?’. Y me decía: ‘es que yo solo me acuesto con chicas que no lo tienen depilado. ¿Verdad Joaquín?’ Y la gente se callaba».

Al hilo, Marta Riesco tacha de «malas personas» a Joaquín Prat, Alessandro Lequio, a compañeras de redacción, a su director y a Miguel Ángel Nicolás, que dejó de hablarle de la noche a la mañana. «¿Las llamadas que he recibido de Miguel Ángel Nicolás? Ninguna, jamás, ni un mensaje ni una llamada. En ese tiempo él era mi padre, y después ni una llamada. Me llega la carta de despido y me dejas de hablar. ¿Qué te he hecho? ¿Qué os he hecho a todos?».

«¿Por qué me despedisteis? ¿Era mala trabajadora? ¿Por qué me habéis vetado y os habéis encargado de que nadie me llame? Me despidieron porque ya no les sirvo, estaba vetada, no podían sacarme y ya no podía volver a la normalidad (como reportera). Cruzas una línea y no puedes volver atrás», ha continuado su relato, señalando la «falta de empatía» de la productora de Ana Rosa al enviarle una carta de despido que recogió su madre en casa. A partir de ahí, inició una batalla legal contra la compañía.