Marta Riesco revela sin medias tintas el alto precio de su relación con Antonio David Flores

El pasado jueves, ‘Ni que fuéramos’ sorprendía al anunciar que había conseguido una entrevista bomba de más de 3 horas a Marta Riesco. La que fuera reportera de ‘El programa de AR’ ha roto su silencio después de su ruptura con Antonio David y de su controvertido despido de Mediaset y de Unicorn Content. Una entrevista exclusiva que ha servido de baza para el estreno del formato de Canal Quickie en TEN.

Antes de ofrecer la entrevista, ‘Ni que fuéramos’ compartía un breve compacto de los titulares más explosivos que había dado. «Ha sido lo peor que me ha pasado en la vida. Ojalá nunca nos hubiésemos cruzado. Creo que ya he pagado un precio muy alto por esta relación y necesito que la gente también pase página, porque he hecho muchas cosas pero no he hecho nada lo suficientemente grave como para decir ‘no hay solución», sentencia Marta Riesco.

Nada más arrancar su testimonio, Marta Riesco denuncia haber sido un juguete roto y que fue utilizada tanto por Mediaset como por la productora de Ana Rosa. «Creo que se me maltrató, lo que importaba en ese momento eran las audiencias porque hacía buenos números y faltó empatía y me faltaron consejos. Se me utilizó porque cuando daba audiencia me adoraban y me querían y me invitaban a las fiestas y el día que me llega la carta de despido todo se termina y se me veta en la cadena», se atreve a decir.

Los inicios de la relación de Marta Riesco y Antonio David Flores

Marta Riesco en ‘Ni que fuéramos’.

Tras ello, Marta Riesco ha empezado a relatar como conoció a Antonio David y como empezó su relación. «Lo conozco hace diez años. A mí el ya me gustaba, lo veía en ‘Crónicas marcianas’ y me encantaba. Platónicamente decía que guapo es. Sentí un flechazo cuando le vi un día en un centro comercial y me quedé impactada. Estuve pensando en él muchos días y lo busqué en Twitter, nos seguimos y empezamos a hablar. Yo por entonces era muy pava, era un tonteo, pero lo que yo quería era un cuento de hadas, pero él solo quería pasárselo bien y las conversaciones empezaron a flojear», relataba.

Pero fue con la entrada de Antonio David en ‘GH VIP 7’ cuando todo se retomó. «Cuando entró en ‘GH VIP’ yo me quedo en plan ostras le voy a volver a ver, pero en ‘GH VIP’ me cayó muy mal, no me gustó como actuaba, le vi llorar todo el rato y me quitó todo el platonismo que tenía. Y luego un día desde ‘El programa de AR’ me piden que intente entrevistar a Antonio David porque como soy un poco roneanta y a partir de ahí volvemos a tener relación y nos empezamos a seguir en Instagram», proseguía contando.

«Una noche acabamos los dos en la misma fiesta donde se grabaron las imágenes que luego salieron en el ‘Deluxe’. Ahí yo le pregunté si sabía quién era y me dijo que era la chica de Ikea y yo me enamoré. Pero no pasó nada, se fue. Y a partir de ahí empezamos a hablar de otra manera y me di cuenta de que había un interés grande en conocernos, empezamos a vernos sin que lo supiera nadie», añadía Marta Riesco.

A partir de ahí, Óscar Cornejo, el productor le pregunta por qué papel jugó en todo esto Olga Moreno, la mujer de Antonio David. «La pareja con Olga era de cara a la galería, en la intimidad no lo eran por lo que yo he visto. Ella le venía muy bien porque cuidaba de sus hijos y no le daba problemas porque yo si que le he dado problemas en la relación porque soy una persona con mucho carácter, ella era una bendita», relataba. Y cuando le preguntaba por cuándo empezó su relación confesaba que «la relación la situó en diciembre de 2020» justo cuando hubo un «te quiero».

Pero a raíz de la emisión del primer episodio de la docuserie de Rocío Carrasco se produjo una primera crisis. «Yo le apoyaba al 100% porque soy de las que si quieren quiere con todo. Pero en honor a la verdad él me dejó tras la emisión del primer capítulo y me dijo que no volviera a buscarlo más porque me iba a joder la vida, se bloqueó y me fue», confesaba la reportera mientras contaba como su adre le advirtió de que esta relación le iba a fastidiar su carrera.

Marta Riesco relata el fin de su relación con Antonio David: «Era tóxica»

Pero después a los once días volvió y retomaron su relación hasta que se hizo pública y siguieron con ella durante unos meses hasta que todo se acabó. «Ha sido lo peor que me ha pasado en la vida, ojalá nunca nos hubiéramos cruzado. Yo me enamoré de una persona que no estuvo a la altura, que me dejó sola en los peores momentos y que me hizo daño. Me podía haber ayudado, me podía haber protegido o haber hecho que no perdiese lo que más quería en la vida que era el trabajo», se queja.

«Ya he pagado un precio muy alto por esta relación y necesito que la gente pase página porque he hecho muchas cosas pero no lo suficientemente grave para decir que no hay solución. He sido altiva, he sido condescendiente, creída pero estaba rota. No es justo que yo no pueda volver a trabajar», prosigue diciendo entre lágrimas. «Yo he pasado página con Antonio David y me he perdonado cada decisión mala que tomé. Era una relación tóxica, enfermiza«, sentenciaba.

Por último, para Marta Riesco lo peor fue que le dejara a las dos semanas de haber sido despedida. «Siempre me dejó sola pero esto eran palabras mayores. Me dijo que me fuera de su casa en una discusión absurda que tuvimos. No tengo ningún recuerdo de ese viaje de Málaga a Madrid, estaba enajenada.

Así fue su ruptura con Antonio David: «No le reconozco»

No obstante, a las cuatro semanas él se presentó en su casa y volvieron a retomar su relación. «Lloró, decía ‘te quiero, te amo’. Era como una película de Antena 3. Nos acostamos, yo oculté a mi familia que estaba ahí y al tercer día me dijo me voy a Málaga, lo mantenemos en secreto y vemos si en unos meses lo decimos y yo dije que no, le dije que se fuera de mi casa y él con su frialdad recogió sus cosas y se fue», añadía.

«Yo alguna vez le mandaba emails insultándole cuando estaba loca y nunca contestó y eso si que me hace pensar que no me quería. Con todo lo que yo he hecho por ti, he dado la cara por ti cuando nadie te quería y ahora él no es capaz de decir nada. Alucino con esa frialdad, no le reconozco«, concluía.