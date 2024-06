Marta Riesco señala cómo influyó Rocío Flores en la ruptura con Antonio David y le define así

La entrevista de Marta Riesco ha continuado este martes en la nueva entrega de ‘Ni que fuéramos Shhh’ y, esta vez, la protagonista de sus declaraciones ha sido Rocío Flores. La colaboradora habla ahora del papel que jugó en su ruptura con Antonio David Flores.

«Ha sido una persona totalmente contraria a la relación, que no me quería ahí y que ha hecho cosas para favorecer la ruptura. Eché la culpa a Rocío al principio, pero desde mi madurez me di cuenta de que ha podido ser una cabrona, pero es el padre el que al final toma las decisiones», ha sentenciado en primer lugar.

«Estuve muy enfadada con Rocío Flores porque la discusión que propició la ruptura viene por ella», ha revelado Marta Riesco. «No creo que haya sido una buena persona conmigo, fue injusta», añade sin titubear respecto a lo que ocurrió en el fallido cumpleaños de Antonio David.

«En esa discusión Rocío dijo a su padre que ella no iba al cumpleaños de su padre si iba yo y el padre me dijo que se cancelaba el cumpleaños, que encima lo había organizado yo. Yo lo había preparado con todo mi amor y mi cariño, había creado un grupo con su familia, había contratado música y, horas antes, todo fuera. Y yo: ‘¿qué me estás contando?’ Y todo esto con todo lo que llevaba yo, que me acababan de despedir», prosigue explicando.

Después de esta discusión, Marta Riesco cuenta que Antonio David Flores le invitó a irse de casa en mitad de la noche. «A mi no me quería nadie de su entorno, yo era la guarra, la mala del cuento, la que había roto un matrimonio (…) De la familia de Málaga no me quería nadie. Yo encarnaba todo lo contrario a Olga. A esa persona sumisa, que hace lo que le dicen, que no se pregunta el por qué de las cosas…», ha admitido.

Además, ha confesado que la relación con Antonio David fue un tira y afloja casi todo el tiempo: «Discutíamos todo el rato. Al principio, las discusiones eran de mi hacia él porque no me cogía el teléfono o por la ocultación del romance; luego eran porque no me estaba dando mi lugar y él favorecía que se rieran de mi. Y por eso estuvimos todo el rato a la gresca. Y él me decía: ‘si no te gusta esto, lo dejamos'».

Por último, Marta Riesco asegura no entender la inquina de Rocío Flores. «Yo habría querido mucho a una Marta en la vida de mi padre», ha espetado ella si hubiera estado en la piel de la hija de Rocío Carrasco. «Afectó a la relación que ella (Rocío) dijera ciertas cosas de mi y Antonio David se las permitiese», ha insistido.

Preguntada por cómo describe la relación entre padre e hija, Riesco prefiere no meterse en ese asunto. «Creo que se quieren muchísimo, que sienten que son uno. Es una sensación de que ellos están solos, con el mundo en contra y que están unidos frente a todo. Ella es muy celosa de su padre, tiene amor platónico», se ha limitado a responder.