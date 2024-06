Marta Riesco impacta con el sueldo que cobró en ‘Ana Rosa’: «Tuvieron que dejarme dinero»

Tras varios días cebando la entrevista bomba de Marta Riesco en ‘Ni que fuéramos’, el programa que presenta María Patiño se ha estrenado este lunes en TEN con el testimonio exclusivo de la que fuera reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ y colaboradora de ‘Ya son las ocho’.

Durante la entrevista, Marta Riesco ha hablado de todo y de todos. Desde cómo empezó su relación con Antonio David Flores, cómo era la relación entre él y Olga Moreno y todo lo que le pasó a ella como reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ una vez se descubrió su noviazgo con el padre de los hijos de Rocío Carrasco.

Ha sido precisamente al hablar de cómo Antonio David Flores empezó a vivir con ella cuando Olga Moreno se fue a ‘Supervivientes’ cuando Marta Riesco ha revelado algo que hasta ahora se desconocía: su sueldo como reportera en el programa que presentaba Ana Rosa Quintana en las mañanas y en el que trabajó codo a codo con Joaquín Prat o Alessandro Lequio, a los que ha puesto a caer de un burro.

«Olga se va a ‘Supervivientes’ y luego vuelve y le digo si de verdad quieres estar conmigo vámonos a un piso, tráete tus cosas y vamos a apostar por esto. En ese momento en el que él le dice a Olga que quiere separarse, Olga le dice ¿ahh sí?, pues me voy a ‘Supervivientes’. Y él viene a Madrid con sus maletas al ático que yo había alquilado para estar juntos», le contaba Marta Riesco a Óscar Cornejo, el productor de ‘Ni que fuéramos’ en la entrevista.

Marta Riesco revela su sueldo en ‘El programa de Ana Rosa’

«¿Desde ese momento os vais a vivir juntos?», le preguntaba Cornejo a lo que Riesco respondía que sí, que «al ático». «¿Lo alquilas tú?», repreguntaba él a lo que ella respondía que sí. «¿Lo pagabas tú?», insistía el productor. «Sí», respondía ella. «¿No colabora él?», se preguntaba Cornejo. «Me hago cargo yo», respondía con una sonrisa Riesco.

«¿Cuánto pagabas?», le preguntaba Óscar Cornejo antes de que la propia Marta Riesco revelara el sueldo que recibió por su trabajo como reportera de ‘El programa de Ana Rosa’. «Si estaba cobrando en Ana Rosa 1.900 euros [al mes] pagaba una barbaridad, unos 1.400 euros«, aseveraba. «¿Te salía cara la relación no?», le soltaba entonces Cornejo. «Sí, pero a mí el dinero es algo que nunca me ha importado. Soy muchas cosas, pero no soy materialista ni soy una persona que se deje llevar por el dinero ni piense esas cosas», recalcaba.

«¿Te parecía lógico que él no colaborara?», volvía a preguntarle el productor. «Ahora no me parece lógico, en su momento podía entender que estaban sus hijos, que no quería que lo pillaran y no sé las cosas que te dice, que tú te crees porque no quieres creer que alguien sea así. Pero mi padre, mi madre decían que una persona que gana ese dinero currando como yo curraba y que no haya nada es duro», anadía al respecto.

Además, ha confesado su difícil situación económica tras recibir la carta de despido que recogió su madre en su casa. «Somos una familia muy humilde, yo tuve que trabajar mientras me sacaba la carrera. Nadie en mi familia tiene una carrera, era la primera persona en licenciarme. Y desde pequeña decía que mi sueño era ser reportera», se sinceraba entre lágrimas.

Marta Riesco ha terminado reconociendo que su familia tuvo que prestarle dinero tras su despido. «Ese día empezó la batalla legal. Me tuvieron que dejar dinero, porque me despidieron con una mano delante y una detrás. Mi familia me dio el dinero para los abogados y empezó la peor etapa de mi vida», ha concluido.