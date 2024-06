Marta Riesco hace pública la insólita llamada de Olga Moreno y la describe con este adjetivo

Marta Riesco ha sido la gran protagonista este lunes de ‘Ni que fuéramos’ en su estreno en TEN. La que fuera reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ ha roto su silencio hablando de su relación con Antonio David, su ruptura y todo su controvertido despido de Mediaset. Y como cabía esperar también ha habido un apartado para hablar de Olga Moreno.

Y es que su relación con Antonio David Flores se produjo cuando él todavía estaba con Olga Moreno y mucho antes de que ella participara en ‘Supervivientes 2021’. Así, según ha fechado la propia Marta su relación comenzó en diciembre de 2020, pocos meses después de la fiesta en la que se les pilló juntos y que emitió el ‘Deluxe’ sin decir que se trataba de la reportera.

«Esa pareja era de cara a la galería. De cara a la intimidad ya no eran pareja. Yo escuchaba las conversaciones. No era una pareja como lo que os podéis imaginar. Si te soy sincera, creo que ella sí que estaba enamorada de él o de lo que significaba estar con él. Creo que a él le venía muy bien porque era una persona que cuidaba a sus hijos y no le daba problemas porque yo si que le he dado problemas en la relación porque soy una persona con mucho carácter, pero ella era una bendita«, empieza diciendo Marta Riesco sobre la relación que tenían Olga Moreno y Antonio David cuando ella empezó con él.

Pero sin duda fue a raíz de la participación de Olga Moreno en ‘Supervivientes’ cuando toda su relación cambió. «Olga se va a ‘Supervivientes’ y luego vuelve y le digo si de verdad quieres estar conmigo vámonos a un piso, tráete tus cosas y vamos a apostar por esto. En ese momento en el que él le dice a Olga que quiere separarse, Olga le dice ¿ahh sí?, pues me voy a ‘Supervivientes’. Y él viene a Madrid con sus maletas al ático que yo había alquilado para estar juntos», relata Marta en la entrevista.

Marta Riesco destapa toda la verdad de Olga Moreno y Antonio David

«Mi sorpresa venía cuando yo estaba viendo a esa señora que estaba diciendo ‘mi marío, mi marío’. Y no, yo ya sabía que Antonio David le había comunicado la separación y no entendí nada. Ni a él ni a ella. Porque yo a él le decía ‘¿no vas a decir nada?’ A mí ya no me cuadraba nada porque por un lado estaba ella diciendo ‘es mi marío, yo le amo’ y por otro yo con él juntos en casa», expresaba Marta Riesco.

Era entonces cuando Óscar Cornejo le preguntaba a Marta Riesco si ella sabía que esa conversación entre Olga y Antonio David había existido. «Yo sé que era verdad porque luego Rocío Flores me lo contó también, estando Rocío enfadada conmigo», añadía ella.

Después, en otro momento de la entrevista Marta Riesco ha relatado la llamada que recibió de Olga Moreno preguntándole si ella tenía algo con su marido después de que saliera la portada de que estaban juntos. «No sé si fue ese día, o al día siguiente, cuando él llega a Málaga, se ve que se reúne con Olga y me llama Olga desde el móvil de Antonio David y me pregunta ‘¿Desde cuando te llevas follando a mi marido?’ Y yo le decía que le preguntara a él porque no quería hacerle daño y él callado», recordaba la reportera.