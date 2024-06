Sandra Barneda se enzarza en directo contra el equipo de ‘Así es la vida’ por Ángel Cristo

El pasado viernes, Ángel Cristo fue de nuevo el protagonista de ‘¡De Viernes!’ e incluso el programa recibió al hijo de Bárbara Rey por todo lo alto desde la azotea de Mediaset. Un recibimiento que fue muy criticado en redes sociales. Este lunes, ‘Así es la vida’ analizaba la entrevista con una Sandra Barneda enfrentándose a sus colaboradores.

En la entrevista, Ángel Cristo volvió a ser muy duro contra su madre llegando a acusarla incluso de ser racista después de haber dejado caer que le ha dejado sin comer o que le ha maltratado. Además cuestionaba que no entendía por que la vedette había dicho que le iba a demandar.

«Su madre si tendría muchos motivos porque le ha acusado de delitos», aseveraba Carmen Borrego al volver del vídeo. «¿De qué delitos le ha acusado?», preguntaba entonces Sandra Barneda. «Bueno le ha acusado de chantaje y eso es un delito», respondía la colaboradora. «Pero no es la primera vez», contestaban al unísono tanto la presentadora como Antonio Montero. «Entonces tendría que demandar a todos», apostillaba Barneda.

«A mí me parece que si no quieres nada con tu madre yo te puedo respetar pero entonces déjala en paz entonces, no hables ni bien ni mal, dedicate a vivir tu vida, sé feliz con Ana y tus hijas y deja a los demás que sean también felices con la suya», asentía entonces Carmen Borrego.

Tras ella, era Almudena del Pozo la que aseguraba que los abogados de Bárbara Rey le han recomendado que no conteste a nada de las declaraciones de su hijo y que las demandas ya están puestas. Después era Tino Torrubiano el que defendía que Bárbara Rey no se está beneficiando económicamente de nada de lo que él está diciendo.

«Pero partimos de una historia donde la madre coloca a los hijos en una situación complicada que es por lo que parte todo en el tema de la justicia», destacaba Sandra Barneda. «Bueno eso según cuenta Ángel», le corregía Tino Torrubiano. «No, según se ha demostrado porque se ha visto. Es que no sé si muchos padres harían eso», añadía la presentadora.

Sandra Barneda da la cara por Ángel Cristo en ‘Así es la vida’

«¿Y se merece todo esto la madre?», cuestionaba Torrubiano. «¿Y se merecen unos hijos que los padres les pongan en una tesitura de no poder tener una hipoteca porque tienes una deuda? No lo sé…», replicaba Sandra Barneda. «Pero si lo que pide es que su madre pare el primero que tiene que parar es él», añadía el paparazzi.

Después era José Antonio Avilés el que cuestionaba las palabras de Sandra Barneda. «Él se ha manifestado siempre a favor de su madre hasta ahora, que ha girado el timón en contra de su madre por tanto ese argumento no me sirve», le decía el colaborador. «Estoy de acuerdo pero lo único que te digo es que no hay un villano y una santa, ni un santo y una villana. Aquí tanto Sofía como Ángel Cristo han tenido una infancia complicadísima. Y siempre he dicho que ahora Ángel tenga esta necesidad puede ser feo, pero hay una historia que no conozco y seguramente Bárbara nunca la dará», proseguía defendiendo Barneda.

«Pero la primera víctima de esa familia se llama Bárbara Rey», destacaba Carmen Borrego. «Bueno, la primera víctima son los dos menores también», sentenciaba la presentadora produciéndose un rifirrafe entre ella y todos sus colaboradores. «Uno no puede ser el villano y el otro santo, si tanto quieres a tu hijo no le metes en el vericueto legal en el que metió a sus hijos, lo siento. Se lo pides a quien sea, pero no a tus hijos», concluía la presentadora.