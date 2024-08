El dardo indirecto y sutil pero punzante de Cristina Tárrega a 'Sálvame': "Esto no es..."

Ginés Corregüela y su hija Miriam acudieron a la última entrega de ‘La vida sin filtros’, el programa de Cristina Tárrega en Telecinco. Ambos fueron protagonistas de la sección ‘100 segundos’, en la que dos invitados se colocan frente a frente, mirándose a los ojos, pero sin opción de hablarse ni levantarse de su asiento durante ese intervalo de tiempo.

La relación entre padre e hija estaba completamente rota a raíz de la relación del jiennense con Yaiza Martín, pero ahora que se ha separado de ella, la joven no cierra la puerta a un acercamiento con él. Aun así, ese reencuentro en el espacio que produce Unicorn Content no pudo ser más tenso.

De hecho, Miriam Corregüela admitió que, a día de hoy, no le puede perdonar por lo que le ha hecho vivir a ella y a su madre: «No le puedo perdonar el daño que nos ha hecho, no es algo que pueda olvidar de la noche a la mañana». Además, rechazó levantarse abrazar a su padre, aunque él no quiso rendirse y se dirigió a su hija para ofrecerle su abrazo. En ese momento, Cristina Tárrega trató de mediar para que la cosa no acabara tan mal.

La presentadora pidió a Miriam que aceptara el perdón de Ginés: «Tú le necesitas y él a ti, mira sus ojos, están tristes porque no te tiene a su lado, Miriam». Y antes de llegar a ese reencuentro, en un momento determinado de la emisión, justo cuando Cristina se encontraba solo con Miriam, utilizó unas palabras que se han entendido como un dardo al extinto ‘Sálvame’.

«Yo quiero que estés relajada porque esto no es como otros programas. Yo sé que has pasado por otros programas de esta cadena, pero este es un programa muy de emociones, muy familiar, de sentimientos. Aquí no tienes que estar encorsetada, no tienes que estar dando la talla, no tienes que fingir y tienes que ser tú, cariño», verbalizó Cristina Tárrega a modo de consejo.

Una enésima reivindicación de la tele «familiar» que viene a ser una indirecta directísima a ‘Sálvame’ y al ‘Deluxe’; programas en los que estuvo muy presente el año pasado antes de su cancelación cuando la trama entre ella, Ginés y Yaiza se encontraba en su máximo apogeo. Sus intervenciones dieron lugar a enfrentamientos muy broncos y de ahí que se haya interpretado como una pulla a esos espacios.