Susanna Griso desmonta el tinglado de la adopción de Isa Pantoja ante lo revelado en 'Espejo Público'

Susanna Griso ya se mostró absolutamente escandalizada el lunes con la entrevista de Isa Pantoja en 'De Viernes', pero este martes ha continuado expresando su estremecimiento conforme 'Espejo Público' ha ido indagando en el pasado de la joven.

La presentadora de Antena 3 verbalizó la palabra "maltrato" sin cortapisas y poniendo nombre sin rodeos a lo que ha sufrido Isa en su familia en esa convulsa adolescencia. Y todo, tras escuchar que le forzaron a ir al ginecólogo para certificar que había perdido la virginidad, que le rociaron con agua para purificarle y que le rapaban el pelo a trasquilones para que le diera pudor salir de casa y así tenerla encerrada en Cantora.

No obstante, hay mucho más. Según un topo, testigo directo de las situaciones desagradables que la joven vivió en la finca, "tanto la abuela como el tío querían dejar claro que Isa no tenía su sangre" y decían frases vejatorias como: "a esta niña hay que devolverla a su país". Humillaciones constantes, la mayoría a las espaldas de la tonadillera, que minaron la infancia y adolescencia de Isa como así compartió en 'De Viernes'.

Al hilo, ese testimonio, que se mantiene en el anonimato para evitar represalias, asegura que la adopción de Isa Pantoja "fue un capricho auspiciado por María del Monte". Y es que se trató de un proyecto que, a priori, iba a ser en común entre Isabel Pantoja y María.

"Con lo que estáis contando, para ella (Isabel Pantoja) la adopción fue una frivolidad absoluta, no era consciente de lo que implicaba", ha reaccionado Susanna Griso. "A mi me consta que en aquella época ella estaba entregadísima a la niña, pero esa niña, según llega a la vida de Isabel, nunca es aceptada ni por Agustín ni por la abuela. Llega un momento en el que Isabel tiene sus miras en otros sitios, y el centro de la vida no pasa por la niña, sino por otros sitios, por Julián Muñoz incluso y, además, está de giras", ha explicado Gema López.

Tras escucharla, Miquel Valls ha planteado la pregunta que muchos se hacen: "¿María del Monte es conocedora de todo este calvario que pasó Isa Pantoja?". "Durante años no han tenido contacto pero a mi sí que me consta que hay un momento en el que la niña se pone en contacto con María solicitando ayuda por el aislamiento que tenía en esa casa", ha revelado la colaboradora.

Para acabar, Gema López ha desvelado otro detalle tremendamente cruel: "A mi me cuenta una persona que en Cantora, cuando había varios niños de amigas, la abuela era capaz de coger a cualquier niño en brazos y hacerle carantoñas delante de su nieta para provocarle celos". "Hay que ser muy mezquino para hacerle eso a una niña adoptada, muy mezquino", ha sentenciado Griso.