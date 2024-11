Isa Pantoja se sincera y revela ahora por qué habría dicho 'no' a sentarse en 'De Viernes'

Si bien su demoledor testimonio en 'De Viernes' llegó como un jarro de agua fría, Isa Pantoja está ahora de celebración. Desde que anunció que espera su primer hijo con Asraf Beno, el entorno de la hija de la tonadillera se ha llenado de felicitaciones y buena energía. Por ello, la televisiva no ha podido evitar reflexionar en su última exclusiva para Lecturas sobre su mayor remordimiento tras su comentada entrevista.

La hija de Isabel Pantoja reaparecía este miércoles a lo largo y ancho de la portada de Lecturas mostrando su barriga de embarazada. El futuro bebé, fruto de la relación con Asraf Beno que nació durante las primeras semanas de 'GH VIP 6', será el segundo hijo de la televisiva. Se unirá a su pequeña familia junto a Alberto, su hijo de 11 años junto a Alberto Isla.

Isa Pantoja destapa lo que hubiese ocurrido con su entrevista de 'De viernes' de haber conocido su estado

"Quiero experimentar qué es estar embarazada y que la gente se alegre por ti, pero de verdad. No porque no queda otra. Ahora nadie me va a juzgar, al contrario, todo el mundo me va a decir enhorabuena y necesito un poquito de esto", comienza asegurando Isa Pantoja, haciendo referencia a su primer embarazo no planeado, que ocupó todos los titulares del corazón en su día.

Al parecer, la pareja decidió intentarlo en septiembre después de que la colaboradora de 'Así es la vida' se recuperase de su episodio de apendicitis, y lo consiguieron "a la primera". Y en su conversación con Lecturas, no ha podido evitar pronunciarse sobre su desgarrador paso por 'De viernes', asegurando que no sabía que estaba embarazada cuando hizo esa entrevista, y ahora entiende algunas cosas.

"Estaba más sensible y creo que también fue distinto por eso. No pensaba nunca que iba a llorar en esa entrevista, ni quedarme en bucle tantos días", explica Isa Pantoja sobre su comentada aparición en el espacio de Telecinco, donde cargó duramente contra su familia. "Estaba muy mal, fatal. Enfadada, angustiada, triste. Veía cualquier cosa y lloraba sin parar, o me afectaba demasiado si decían algo que era mentira… ", asevera la televisiva, achacándolo ahora a su estado.

"No habría hecho la entrevista"

Y es que, al parecer su paso por 'De viernes' podría haberse visto frustrado de haber sido consciente de que en ese momento ya se encontraba en cinta. "Si hubiera sabido que iba a ser madre, no habría hecho la entrevista. No puedo estar alterándome, no hago nada y me perjudico", sentencia la hija de la tonadillera, que en cierto modo se arrepiente de haberse castigado de esa forma mientras espera un bebé.