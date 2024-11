Ana Rosa brota con la dirección de 'TardeAR' por lo que hacen con el embarazo de Isa Pantoja

Ana Rosa Quintana despedía a Carmen Amoraga, una escritora que explicaba cómo se había estado escribiendo cartas con una niña afectada por la DANA y conectaba rápidamente con Juan Serrano, director de contenidos de 'TardeAR' y productor ejecutivo de Unicorn Content por una gran exclusiva que les había llegado, que se desvelaba después: el embarazo de Isa Pantoja.

"Oye vamos en directo hasta nuestro control de realización con el hombre que nunca vende humo, nuestro director de contenidos, Juan Serrano que nos va a adelantar una gran exclusiva de otra índole", aseguraba Ana Rosa conectando con su director.

Y es que desde hace meses, Juan Serrano se cuela de vez en cuando en 'TardeAR' desde el control de realización para avanzar contenidos exclusivos relacionados con la sección de 'salseAR', o lo que es lo mismo de la crónica rosa. "Hoy además menos humo que nunca", aseveraba el directivo pues es consciente de que siempre que entra suele cebar contenido para llamar la atención de los espectadores.

"Nos ha llegado un notición, pero notición, notición, notición que afecta a una saga del corazón muy importante de este país", añadía Juan Serrano antes de que Ana Rosa se quejara en directo porque no le contaban nunca nada a ella previamente. "¿Me lo vas a decir porque me lo lleváis ocultando todo el día?", soltaba la presentadora.

Ana Rosa Quintana, clara contra su director: "Me lo lleváis ocultando todo el día"

"Dame algo porque no lo sé ni yo, que me lo lleváis ocultando todo el día", insistía Ana Rosa. "Es que no quiero dar muchos datos porque es una noticia que de momento la sabemos solo dos personas en este país", le contestaba Juan Serrano.

Tras ello, el director de 'TardeAR' avanzaba que "afecta a una gran saga de este país y es una buena noticia". "Ya sabes que las grandes sagas de este país están enfrentadas. Puede ser algo de Bárbara Rey y Ángel Cristo, puede ser algo de Isabel Pantoja y su clan, puede ser algo de los Jurado y Rosa Benito. Es una noticia que es buena pero cuando la demos parte de esa familia no sé si se va a alegrar, pero será agridulce", sentenciaba.

Finalmente, minutos después, 'TardeAR' adelantaba la bomba en primicia: la gran exclusiva de la semana al mostrar la portada de Lecturas con Isa Pantoja anunciando su embarazo. "Este bebé me ha salvado la vida", asegura la hija de Isabel Pantoja en dicha portada con la revista del corazón.