Frank Blanco dice 'hasta aquí' a Cristina Cifuentes por lo que llega a hacer en 'TardeAR'

Este viernes, Frank Blanco arrancaba 'TardeAR' haciéndose eco de la información sobre el verdadero paradero de Carlos Mazón el día de la DANA y con quién estaba comiendo el presidente de la Generalitat. Tras ello, abría debate con Susana Díaz o Cristina Cifuentes entre los colaboradores.

"Bueno última hora informativa, misterio resuelto ya sabemos donde estaba Mazón y con quién el día de la reunión del Centro de Coordinación de Emergencias. Ahí lo vemos lo ha publicado El Español, según ese medio estaba comiendo con una periodista llamada Maribel Vilaplana ofreciéndole la dirección de la televisión autonómica valenciana", explicaba Frank Blanco.

Después, 'TardeAR' ofrecía un vídeo con todas las incongruencias de Carlos Mazón así como de la Consellera encargada de las emergencias y todas sus versiones sobre su mala gestión de la crisis de la DANA. Pero además, el programa también se hacía eco de la desaparición de Teresa Ribera, la vicepresidenta del Gobierno y Ministra de Transición Ecológica.

"Si apareciera podríamos preguntarle por qué, como acabamos de saber que el Barranco del Poyo y competencia del Gobierno y causante de las inundaciones estaba completamente abandonado y por qué el Gobierno tampoco reaccionó cuando a las ocho de la mañana el departamento de seguridad nacional que asesora a Pedro Sánchez le advirtió de la situación de emergencia hidrográfica en Valencia", recalcaba el redactor de 'TardeAR'. "Bueno la ministra ya ha aparecido pero ese es otro tema", contestaba Frank Blanco al volver del vídeo.

Y es que Frank Blanco quería centrar el debate en la comida de Carlos Mazón y en por qué la ha ocultado hasta este viernes e incluso mintió con sus excusas. "Al final es lo que él decía un almuerzo de trabajo con esta periodista, pero me interesa vuestro comentario Cristina, Susana, ¿por qué ha tardado tanto en contarlo? ¿Cuál es el problema?", les cuestionaba el presentador.

"No sé por qué ha tardado en contarlo, eso lo tendrá que decir él, a mí me parece que sé que esto es políticamente incorrecto pero me da igual, me parece insólito que un día laborable tú desaparezcas de tu despacho cinco horas. Yo comía en la mesa de mi despacho, tú no puedes estar cinco horas incomunicado en ningún sitio y mucho menos cuando la gente ya está casi con el agua al cuello. Me parece una irresponsabilidad, para mí lo de menos es con quién estaba comiendo. Es que este señor no tenía que estar desaparecido, sino al frente de la tragedia", recalcaba Cristina Cifuentes indignada. "A mi me parece inaudito que la gente estuviera ahogándose y él siguiera comiendo", apostillaba Susana Díaz.

"Pero la gran pregunta es ¿por qué ha tardado tantos días en contarlo?", incidía Frank Blanco. "Porque sabe que no se tenía que haberse quedado comiendo porque se estaba ahogando la gente", le aclaraba Susana Díaz que recordaba que ella estaba en un hotel cuando le pasó lo de Doñana y a las cinco de la mañana se trasladó para gestionar lo que estaba pasando.

Frank Blanco frena a Cristina Cifuentes cuando pretendía atacar a Teresa Ribera

Tras ello, Frank Blanco conectaba con Alberto Prieto, periodista de El Español para conocer más detalles sobre la comida de Carlos Mazón con esta periodista y por qué no se presentó en la reunión de la crisis de la DANA hasta pasadas las siete de la tarde. "Ya se ha resuelto aunque no nos satisfaga el paradero y qué y con quién estaba el presidente valenciano y también os decía que ya ha aparecido también la ministra que nadie se preocupe", sentenciaba Frank Blanco.

"Menos mal, otra...", se escuchaba decir a Cristina Cifuentes mientras Frank Blanco explicaba que Teresa Ribera había reaparecido este viernes en la reunión que había tenido Pedro Sánchez con entidades sociales que están trabajando en las ayudas de los afectados. "Puede que esto, esperemos, suponga un paso más para que esas zonas afectadas se recuperen cuanto antes y a mayor velocidad", recalcaba el presentador.

Después le preguntaba a Susana Díaz por qué Teresa Ribera había tardado tanto en aparecer. "Falta profesionalidad, ha faltado competencia y humanidad", aseveraba la que fuera presidenta de la Junta de Andalucía. "Aquí es que nadie reconoce fallos, yo no he visto a nadie reconocer ningún fallo. Tú hablabas de Teresa Ribera y de ella depende la Confederación del Júcar...", trataba de decir Cristina Cifuentes. Pero Frank Blanco la frenaba de raíz para cambiar de asunto. "Dejemos ya a Teresa Ribera, que yo os lo he contado para que estuvieseis tranquilos por si estabais preocupados por dónde estaba", terminaba diciendo el presentador de 'TardeAR'.