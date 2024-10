María Patiño se rebota contra Cristina Cifuentes y decide impugnarla con estos términos

Los estragos por la DANA en Valencia, Albacete y otros puntos de España continúan en el punto de mira de la mayoría de tertulias televisivas. Este miércoles, Cristina Cifuentes se encontraba en 'Todo es mentira' cuando se atrevió a lanzar una polémica reflexión sobre la DANA y el cambio climático. Además de recibir la reprimenda de Risto Mejide en directo, María Patiño tomó sus redes sociales para condenar las palabras de la expolítica.

'Todo es mentira' arrancó este miércoles con un tono más serio del habitual debido a los trágicos acontecimientos. Risto Mejide y sus compañeros abordaron la última hora de cada zona afectada y la situación con minucioso cuidado y respeto. Sin embargo, la antigua presidenta de la Comunidad de Madrid se atrevió a lanzar su particular juicio sobre las extremas condiciones climatológicas.

Cristina Cifuentes hace saltar todas las alarmas con su peligroso discurso: "No soy negacionista del cambio climático pero..."

"Yo es que no soy negacionista del cambio climático, pero sí que es verdad que hay personas y no solo ciudadanos de a pie, también científicos, que tienen dudas sobre la incidencia directa", aseguró Cristina Cifuentes. Y es que, el programa había puesto sobre la mesa como el calentamiento global había agravado las consecuencias habituales de la gota fría, gestando una de las más mortales del último siglo en nuestro país.

La derecha española y los fascistas son un peligro para la ciudadanía.

Su posición negacionista del cambio climático nos lleva a la muerte y la destrucción.

Cristina Cifuentes es el vivo ejemplo del clásico: "yo no soy negacionista pero."#INUNDACIÓN #DANA pic.twitter.com/gVPrZmfJyS — Manel Márquez 🍉 (@manelmarquez) October 31, 2024

Sin embargo, la colaboradora de Cuatro tenía sus dudas. "No que el cambio climático no exista, sino la incidencia directa sobre este tipo de fenómenos", matizó la expolítica antes de exponer por completo su teoría. "Solamente quiero recordar un argumento que se está utilizando: el adelantamiento de las gotas frías como consecuencia directa del cambio climático. He de recordar que la pantanada que hubo en el año 1982 fue en las mismas fechas que esto", explicó la colaboradora.

"Por lo tanto, yo creo que tenemos que ser un poco prudentes. Para poder hacer este tipo de análisis hay que tener muchos más datos, hay que hacer también un análisis un poco más a largo plazo", terminó añadiendo Cristina Cifuentes antes de que Risto Mejide la cortase fulminantemente. "Perdóname, Cristina, te tengo que interrumpir. Con todos mis respetos, eh", espetó el presentador.

María Patiño sentencia a Cifuentes con pocas palabras: "Es acojonante..."

"La ciencia solo se rebate con ciencia. A partir de ahí, si tenemos un científico de esos de los que hablas en el programa que pueda rebatir ese argumento, yo, encantado, lo escucharé. Pero prefiero dejar el tema científico para los científicos", apuntó el rostro de Cuatro. Una crítica a la que más tarde se sumaría María Patiño a través de su cuenta de X.

Entre el revuelo que han causado las declaraciones de Cifuentes, la presentadora de 'Ni que fuéramos' decidió expresar su completo rechazo al razonamiento de Cristina Cifuentes "Es acojonante que se permita negar el cambio climático", sentenció la periodista este jueves en una publicación de la plataforma.

Es acojonante q se permita negar el cambio climático. https://t.co/M23KnE8Zh4 — Maria patiño (@maria_patino) October 31, 2024

Cabe destacar que María Patiño y sus compañeros se han volcado, al igual que otros espacios de televisión en continuar la cobertura de la DANA y sus estragos. A través del espacio de Quickie, han ayudado a espectadores que no encuentran a sus familiares cediendo su plataforma para hacer llamados de socorro y movilizar búsquedas.