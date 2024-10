Cristina Cifuentes paraliza 'TardeAR' al ofrecerse así a acoger a Isa Pantoja tras su abandono

Cristina Cifuentes ha dejado a todos en shock durante su colaboración en 'TardeAR' este lunes con el ofrecimiento que ha hecho en directo a Isa Pantoja tras su entrevista en 'De Viernes'; donde rompió puentes definitivamente con su madre y su familia tras sentirse abandonada. Ya son muchos los meses en los que nadie se ha interesado por ella sin explicación alguna.

"Lo que vamos a hablar ahora no tiene perdón de Dios. ¿Cómo no se puede cuidar, amar y proteger a una niña que has adoptado? Creo que es de las peores cosas que yo he visto hacer. Esta niña necesita ir a terapia para curar esa infancia terrible y esos acontecimientos de otro siglo", ha clamado Ana Rosa Quintana inicialmente.

Tras este alegato, Susana Díaz y Cristina Cifuentes han expuesto sus posturas y no han podido ser más contundentes. "Hay miles de familias que llevan años esperando poder adoptar, algunos han adoptado muy rapidito, y este tipo de cosas hacen daño a los niños que están esperando para ser adoptados y a las familias que están locas por entregarse en el cariño a esos niños. Adoptar no es comprarte un perrito", ha comentado tajante la que fuera presidenta de la Junta de Andalucía.

"A mi lo que me llama la atención es lo buena niña que es a pesar de todo: trabajadora, cariñosa... Es que la suerte la ha tenido en realidad Isabel Pantoja por haber tenido a Isa. Con todos los traumas que ha pasado esta niña y que, a pesar de todo, haya sabido salir adelante y sea una buena madre, una buena esposa y todo", ha ensalzado por su parte Cifuentes.

Aunque lo que ha paralizado el debate en 'TardeAR' ha sido la proposición de la expolítica del PP para acoger personalmente a Isa Pantoja en un momento en el que necesita mucho cariño. "Es que es una niña que te dan ganas de llevártela a casa y de adoptarla. Isa, si quieres una madre adoptiva, aquí estoy yo y lo digo en serio eh, de verdad", ha aseverado Cristina Cifuentes, llevándose un aplauso gigante en plató.

"Si tú adoptas, tienes que dar el mismo cariño, los mismos mimos y la misma educación al biológico que al que has adoptado. Y además, te tienes que volcar más en el caso del niño que has adoptado porque tiene más carencias y viene con una historia, y necesita más atención", ha sentenciado Susana Díaz.

"Y que a los hijos se les perdona. Si hay algo que no te gusta, la corriges y la educas, pero no la dejas tirada en la calle a su suerte", ha denunciado la tertuliana. "Es que es una obligación de los padres dar cariño porque las cosas materiales al final no importan, lo que importa es estar ahí cuando tus hijos te necesitan y que ellos se den cuenta de que les quieres. Es lo único importante y la herencia que dejas", ha rematado Cristina Cifuentes.