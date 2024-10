Ana Rosa entra al trapo sobre lo de Isa Pantoja con una contundencia pocas veces vista

Este lunes no se habla de otra cosa en todos los programas de televisión. Y es que la entrevista de Isa Pantoja en 'De Viernes' destapando la desgarradora situación que vivió tras su adopción se está colando tanto en TVE como en Antena 3 y en La Sexta. Pero sin duda, Telecinco es la que más está aprovechando el asunto. Y después de que Joaquín Prat fuera contundente, ha sido Ana Rosa la que no se ha quedado atrás en 'TardeAR'.

Así, tras hablar por primera vez en directo con Mario Vaquerizo tras sufrir una aparatosa caída, Ana Rosa Quintana no ha dudado en hablar de la entrevista de Isa Pantoja junto a sus colaboradores de la tertulia VIP. "Esto si que no tiene arreglo y sobre todo no tiene perdón de Dios. ¿Cómo se puede hacer esto con una criatura que ya ha tenido la desgracia de estar en un orfanato? ¿Cómo no se puede cuidar, amar y proteger a una niña que has adoptado?", empezaba diciendo la presentadora.

"Yo creo que es de las peores cosas que yo he visto hacer, porque lo que te da seguridad en la vida es haber sido querido o ser querido de pequeño. Cuando la única persona que tienes, que es tu madre, no te quiere, es un dolor, que es lo que vimos el viernes en Isa Pantoja", añadía Quintana antes de dar paso al vídeo.

A la vuelta del vídeo, Ana Rosa Quintana reconocía que "yo esto lo sabía, me lo había contado Isa". "Hemos trabajado muchos años juntas por la mañana, pero ella no lo puede verbalizar. Ella necesita ir a terapia mucho tiempo para curar toda esa infancia terrible, esos acontecimientos que son de otro siglo o de donde", proseguía diciendo la presentadora. "Hay adopciones que son un capricho y que luego no saben que hacer con la criatura", soltaba sin dudarlo Xavier Sardá.

"Adoptar es un proceso muy complicado, la gente tiene que pasar un montón de procesos y trámites y son niños muy deseados y yo lo que no entiendo es lo que ha pasado con esta niña", apostillaba Ana Rosa después de que Susana Díaz tachara la adopción de Isa como si la Pantoja hubiera adoptado un perro.

Ana Rosa Quintana reconoce su error con Asraf y condena a Isabel Pantoja

Después, era Cristina Cifuentes la que no dudaba en dar la cara por Isa Pantoja asegurando que era una "buena niña, trabajadora, buena persona". "La suerte la ha tenido Isabel Pantoja por haber adoptado a esta niña. A mí lo que me llama la atención es que pese a todos los traumas haya salido adelante y sea una buena madre y esposa, es una niña que te dan ganas de adoptarla y llevártela a casa. Isa si necesitas una madre adoptiva aquí estoy yo", añadía la ex-política.

"Esta mañana he estado viendo a Joaquín, que ha estado cariñosísimo y acertado en todo lo que le ha dicho. Pero a mí me ha emocionado de verdad cuando ella ha dicho gracias Joaquín porque ahora lo que necesito es cariño. Es que de verdad, por favor señora que tiene una hija, que tiene un nieto, vale ya, vale ya de hacer sufrir a esta criatura que no ha hecho nada, que ha tenido la desgracia de nacer en un sitio donde no la han querido, de ser adoptada en un sitio donde al principio le han debido querer, pero luego les ha estorbado, ¡vale ya!", sentenciaba Ana Rosa Quintana.

Después, cuando Susana Díaz ponía el foco en lo que sucede en muchas culturas con el tema de la ablación de la mujer, Ana Rosa era clara. "Si esto está ocurriendo en muchas culturas que no han tenido ese conocimiento, pero una familia que tiene mucho mundo....", añadía la presentadora.

Finalmente, Ana Rosa Quintana reconocía que ella se equivocó con Asraf Beno. "En este momento, Isa Pantoja ha roto, romper y verbalizar es un comienzo de curación pero necesita ayuda de personas especializadas. Gracias a Dios tiene a Asraf, fíjate que cuando se casó con él, lo voy a reconocer porque es de justicia, le dije no me gusta este chico para ti, y es estupendo para ella, es el único que le está dando cariño de verdad, y su hijo, y ahora todo el mundo tiene que darle cariño a una niña que le ha faltado lo que es imprescindible, que es el cariño de una madre", concluía la presentadora.