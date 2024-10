Risto Mejide no puede seguir en Telecinco y alerta de la desaparición de un miembro de su programa

Risto Mejide arrancaba 'Demos: El gran sondeo' este miércoles con la voz entrecortada y visiblemente afectado por una desgracia relacionada con la DANA. El presentador lamentó la desaparición de una de sus espectadoras del programa, haciendo un llamamiento de socorro para encontrarla. Con la emoción a flor de piel, el publicista tuvo problemas para continuar, teniendo que parar en varias ocasiones.

Sentado desde las gradas junto al resto del público, el presentador dio comienzo a la emisión con una triste noticia que marcaría el tono del resto de la noche. "Hoy tendríamos que ser 300 en estas gradas y sin embargo somos 299", señaló Mejide. Desde la tarde en 'Todo es mentira' se mostró especialmente sensible por la tragedia que ha sacudido a algunas zonas de España.

Risto Mejide se rompe en directo al confesar cómo le ha afectado la DANA entre sus familiares

"Aquí tendría que estar Noelia Revenga, nuestra ciudadana de 37 años que aún no ha sido localizada", explicó Risto Mejide. Y es que, minutos antes, ya le había trasladado a Carlos Franganillo durante el cambio de formato que una de sus espectadoras de plató se encontraba perdida a causa de las trombas de agua. "Estamos viviendo una jornada histórica y horrible", insistió el comunicador.

🚨 Inundaciones, cortes de luz y carreteras anegadas en Valencia y Albacete.@ristomejide se emociona al recordar que ha vivido en primera experiencia la incertidumbre de esta DANA no da tregua, pero la solidaridad está presente.



¡Fuerza a todos los afectados! 💙 #Demos2 pic.twitter.com/19lvuqO6ge — Demos: El Gran Sondeo (@demosgransondeo) October 30, 2024

Incluso más serio que durante el espacio de Cuatro, el conductor de 'Demos: el gran sondeo' explicó entonces que los dos temas de este miércoles ya estaban elegidos, y en esta ocasión no se sometían a elección: Íñigo Errejón y la DANA. "Hasta el momento se han contabilizado 95 fallecidos", señaló el publicista antes de trasladar un mensaje de apoyo a todos los afectados.

"Desde aquí queremos lanzar una palabra clave: esperanza. El programa de hoy va para Noelia y todos los fallecidos", sentenció entre aplausos Risto Mejide, que se apartaba unos segundos de cámara mientras se mostraba el sumario de los temas. "Hoy va a ser una noche complicada, lleva siendo un día complicado para mucha gente", comenzó explicando, visiblemente abrumado por la situación.

"He vivido un trocito muy pequeño de esa angustia"

"Queremos mandar un mensaje de solidaridad a toda esa gente que ha perdido a seres queridos, también a la gente que a estas horas, aún no los ha encontrado", apuntó el presentador de Cuatro mientras se le entrecortaba la voz. Entonces, tuvo que parar para recomponerse, al borde de las lágrimas. "Hoy ha sido un día complicado para mucha gente, yo he vivido un trocito muy pequeño de esa angustia", desveló entonces el presentador.

Entonces, Risto Mejide confesó a la audiencia que los estragos del temporal le habían tocado muy de cerca este miércoles. "Los que me conocéis sabéis que tengo familia en Valencia", comenzó explicando con mucha dificultad para continuar. "Durante varias horas he querido ponerme en contacto con ellos, ha sido imposible. Finalmente he podido comprobar que están bien", aseguró finalmente, intentado recomponerse para seguir con el resto del programa.