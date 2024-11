Anabel Pantoja no tarda en dirigirse de este modo a Isa Pantoja tras anunciarse su embarazo

Anabel Pantoja y su prima Isa siempre han mantenido una estrecha relación. De hecho, es con la única de su familia con la que la joven mantiene contacto y la única que le ha apoyado tras su desgarradora entrevista en '¡De viernes!'. Por eso, la reacción de la influencer a la noticia del embarazo de su prima era muy esperada, y no ha tardado en producirse.

Poco después de que 'TardeAR' mostrara, en primicia, la portada de esta semana de la revista 'Lecturas', donde se ve a una Isa Pantoja feliz anunciando que está embarazada de su segundo hijo, el primero en común con Asraf Beno, la sobrina de la tonadillera le ha dedicado unas emotivas palabras en sus redes sociales. Casualmente, Anabel está en la recta final de su embarazo, por lo que su hija y el futuro bebé de su prima serán prácticamente de la misma edad.

Según aseguró en 'TardeAR' Luis Pliego, director de 'Lecturas', Anabel Pantoja no sabía nada de esta feliz noticia, por lo que se estaba enterando en ese momento. Hasta comunicarlo, vía exclusiva, la joven no se lo había dicho a nadie de su familia, aunque tampoco es de extrañar, pues que no mantiene relación con ninguno de ellos, salvo con su prima.

Las bonitas palabras de Anabel Pantoja tras enterarse del embarazo de su prima

La influencer, que adora al hijo mayor de Isa, Albertito, ha compartido en sus stories de Instagram una tierna dedicatoria a su prima. Lo ha hecho junto a una fotografía del día de su boda con Asraf Beno. Cabe recordar que Anabel fue la única de los Pantoja que acudió al enlace.

"Ya sabes el amor que le tengo a príncipe", ha comenzado diciendo, refiriéndose al pequeño Alberto, que ya tiene diez años y ahora se convertirá en hermano mayor. Y ha añadido: "Ahora sumamos otra bendición a quien adorar y esperar. Os deseo lo mejor en esta etapa tan bonita que vais a vivir, os queremos la bebé y yo".

El que también ha reaccionado a la noticia del embarazo de Isa Pantoja, ha sido su hermano Kiko Rivera. Pese a no mantener ningún tipo de relación con ella, y haberla dedicado unas durísimas palabras tras su entrevista en '¡De viernes!', el Dj ha querido felicitarla a través de Instagram: "Una nueva vida siempre es motivo de felicitación. Aunque las cosas no estén bien no hay motivo para no felicitarte. Enhorabuena! Ojalá venga con mucha salud".

Kiko Rivera en Instagram.

La que no se ha pronunciado al respecto, aunque tampoco se espera que lo haga, es Isabel Pantoja. La tonadillera hace años que no mantiene relación ni con sus hijos ni con sus nietos, por lo que raro sería que se pusiera en contacto con su hija para saber cómo se encuentra, que es lo que haría una madre normal. Con el bebé que viene en camino, Isabel ya suma cinco nietos, tres de Kiko y dos de Isa.