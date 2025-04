Adara Molinero cruza todos los límites con Sofía Suescun por lo que declara en respuesta a su ataque

Se recrudece la guerra entre Sofía Suescun y Adara Molinero que se inició en 'Supervivientes All Stars'. Este fin de semana la hija de Maite Galdeano cargó contra la ex de Hugo Sierra en su sección de 'Socialité', donde comenta la última hora de 'Supervivientes 2025'.

La influencer mostró el vídeo en el que Adara acusó a Hugo Sierra de no cumplir con sus responsabilidades de padre con su hijo. Fue en el programa de Mtmad que tiene con su madre, Elena Rodríguez, donde aseguró que su hijo apenas tiene relación con su progenitor. Unas palabras que fueron muy criticadas por Sofía Suescun desde el espacio de Telecinco.

"Es curioso que siempre tiene esas palabras tan duras hacia su ex. No es capaz de llevarse bien y de tener una relación cordial a pesar de que tienen un hijo en común. Es que siempre va a saco, de todas sus exparejas, no tiene palabras buenas para ninguna", criticó la ganadora de 'GH' y 'Supervivientes'.

Tras esto, Antonio Santana, presentador de 'Socialité', le preguntó a su compañera: "Sofía, ¿qué consejo le darías a Adara?". "Que recapacite, porque tampoco es muy normal tener tantos problemas con las personas que te rodean", contestó la influencer que, lejos de quedarse ahí, lanzó un mensaje directamente a la ganadora de 'GH VIP 7': "Igual, Adara, el principal problema lo tienes contigo. Hay que ir al origen y decir: 'Ostras, ¿y si realmente tengo yo el problema?'".

La reacción de Adara al ataque de Sofía Suescun

Sofía Suescun, Antonio Santana y María Verdoy en 'Socialité'

"Quizás tienes que empezar a remedir por ahí en vez de estar pensando siempre que en todo lo que te rodea es el causante de todos tus males", añadió Sofía Suescun. "¿Esto te sorprende o crees que hay alguna teoría que refleje lo que estás viendo ahora?", quiso saber María Verdoy. A lo que la colaboradora respondió: "Con todo el currículum que tiene Adara en la televisión, siempre arremete con esa saña a sus ex. Es cuanto menos curioso".

Por ello, la novia de Kiko Jiménez cree que Adara "podría reflexionar y replantearse por ese odio". "Viendo esto ahora, ¿no será que, aunque Adara estuviera en 'Supervivientes', ahora tenga ganas de volver y dejar un mejor recuerdo?", sentenció Sofía. Unas palabras que no tardaron en tener respuesta por parte de la hija de Elena Rodríguez.

A través de su cuenta de 'X', Adara Molinero reaccionó a este ataque de su enemiga televisiva, y lo hizo haciendo alusión a su físico, algo que está fuera de lugar. "Pobrecita la boca caballo. Tenía envidia de mi nariz tanto que me preguntó por mi cirujano. ¿Quién es la envidiosa?", escribió la ganadora de 'GH VIP 7', lanzado un nuevo dardo a Sofía Suescun.