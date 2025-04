Raquel Bollo va más allá y desliza en 'Tardear' lo que nadie se ha atrevido contra 'La familia de la tele'

María Patiño y Belén Esteban continúan de celebración por su llegada a las tardes de TVE con 'La familia de la tele', cuyo estreno acontecerá en menos de una semana. Sin embargo, desde Mediaset las quejas comienzan a resonar. Empezando por Raquel Bollo, que ha impugnado el fichaje de sus antiguos compañeros en la cadena pública desde 'Tardear'.

La llegada de la antigua colaboradora de 'Sálvame' al programa conducido por Verónica Dulanto y Frank Blanco no ha sido plato de buen gusto para muchos de sus espectadores. Tras varios mensajes de la audiencia amenazando con dejar de ver el magacín si Raquel Bollo volvía a aparecer en pantalla, la televisiva se ha sometido a una sesión de coaching para esclarecer "por qué cae mal".

Raquel Bollo critica la llegada del universo 'Sálvame' a La 1: "No entiendo como van a trabajar en TVE"

"¿Ha habido en algún momento en concreto donde más gente te ha demostrado que no le gustas?", comenzó preguntándole la presentadora de 'Tardear' antes de que Raquel Bollo se sincerase sobre su pasado televisivo. "Si yo pudiera y tuviese tiempo de sentarme y hablar libremente, se sabrían muchas cosas, lo que pasa que al final siempre estás un poco atada", señaló antes de cargar contra los que fueron sus compañeros de 'Sálvame'.

"Conmigo se ha jugado con mi persona, con mi familia, con mi trabajo, cosa que yo sería incapaz de hacer… Porque yo aquí podría sentarme ahora y decir que no entiendo cómo X personas, con demandas y con todo lo que tienen encima, van a trabajar ahora en una televisión pública. ¡Pues que trabajen!", sentenció entonces la ex de Chiquetete, confesando su malestar por el fichaje de Belén Esteban, María Patiño y compañía en TVE.

Así, Raquel Bollo no dudó en recordar a la audiencia su complicado pasado con las estrellas de 'Sálvame' y su batalla legal. "Yo tuve que demandar, estuve cuatro años sufriendo, donde yo he perdido cosas por defenderme ante la justicia. Eso está ganado, pero el público no lo sabe, porque cuando se tenía que decir, ya no estaban", desveló la empresaria, visiblemente alterada por el rechazo recibido por parte de la audiencia.

"Me han acusado absolutamente de todo"

"¡Y todavía me siguen atacando, por cosas que están ganadas, porque me han acusado absolutamente de todo!", clamó entonces la nueva colaboradora de 'Tardear', haciendo referencia tal vez a su señalamiento en 'Ni que fuéramos' durante la etapa de sus antiguos compañeros en TEN o la nueva fijación de 'Tentáculos' en algunas informaciones sobre la madre de Alma Bollo.

"Que trabajen, pero a mí siguen molestándome a día de hoy, yo sigo enviándole vídeos al abogado, después de haber ganado demandas. Y así seguiré", terminó advirtiendo Raquel Bollo ante Verónica Dulanto y compañía, asegurando que no piensa rendirse en su cruzada legal contra los antiguos rostros de Telecinco.