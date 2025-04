'Tardear' pone en el disparadero el puesto de Raquel Bollo tras pedir su cabeza la audiencia

Hace unas semanas, Raquel Bollo regresaba a la televisión y fichaba como nueva colaboradora de 'Tardear' ante la nueva etapa del programa que presentan Frank Blanco y Verónica Dulanto. Así, la tertuliana regresaba a las tardes de Telecinco después de haber colaborado también en 'A tu lado' y 'Sálvame'.

Sin embargo, parece que el fichaje de Raquel Bollo por 'Tardear' no ha gustado nada a la audiencia. Así, lo ha mostrado el propio programa este miércoles tras emitir las quejas de los espectadores por la presencia de la ex participante de 'Supervivientes' o' GH VIP'.

"A ver nos importa tanto nuestra audiencia y nuestro público que nos hemos dado cuenta de que Raquel Bollo tiene cierto hate y de que cada vez que viene empiezan los mensajes y las llamadas. Vamos a escucharlos porque hemos decidido que hay que poner solución", avisaba Verónica Dulanto.

Tras ello, 'Tardear' emitía audios de espectadores criticando a la colaboradora. "Es insoportable", "madre mía acabo de cambiar de canal, la vais a cagar metiendo a la Bollo" o "no aguanto a la Bollo, cambio de canal no la soporto" eran algunos de los mensajes de la audiencia.

Y si hay un mensaje que se repite es que con el fichaje de Raquel Bollo se cargan el programa y que cambian de canal cada vez que la ven. "Que se calle, hacerla callar porque vais a fracasar como programa", exponía otra espectadora. "Es una vergüenza que le deis voz a esta persona", añadía otra.

Raquel Bollo responde a las críticas de la audiencia de 'Tardear'

Después de escucharlo, Raquel Bollo defendía que quizás es porque ven que es una persona muy segura cuando está en plató al argumentar y defender algo. "Cuando traslado mi vivencia esa seguridad la pueden ver como si fuese una persona altiva y en el fondo soy una persona muy tímida", empezaba diciendo.

"Yo llevo 20 años en televisión, mis comienzos fueron duros, el medio fue no menos duro y el final ni te cuento. Después de depresiones, que las he tenido, y de no querer salir a la calle y quedarme en mi zona de confort todo lo he ido superando gracias al psicólogo y a la fuerza. Voy a cumplir 50 años, nadie me ha regalado nada. Mayormente son mujeres, que es lo duro, durante mucho tiempo se han vertido cosas sobre mí. Es eso de una mentira contada mil veces se convierte en verdad, a veces no se convierte en verdad pero tú di que algo queda. Es injusto", proseguía lamentándose.

Asimismo, Raquel Bollo aseveraba que "ha habido corrientes negativas porque no me he prestado a lo que se me ha pedido, ha habido muchas corrientes negativas porque no he aceptado entrar por el aro, nunca me han puesto una mordaza pero a lo mejor me ha pasado factura".

Finalmente, Verónica Dulanto le explicaba a su colaboradora que han contactado con una experta en comunicación, Ángela Borja, para que le de unas clases de coaching y ayudar a que la audiencia pueda empatizar con ella y conseguir que la gente no cambie de canal cuando vaya ella.