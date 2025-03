Raquel Bollo hace el silencio en 'Tardear' al dar la estocada a Isa Pantoja con su golpe bajo

Parece que la guerra entre Raquel Bollo e Isa Pantoja lejos de cesar está más álgida que nunca. Y la colaboradora de 'Tardear' no ha dudado en darle un golpe bajo a la prima de sus hijos después de que ella asegurara que no se fía de ella y que es una enredadora.

Todo empezó a raíz de la reunión que tuvo Anabel Pantoja con su hermano Kiko Rivera, Irene Rosales, Raquel Bollo y varios amigos por el cumple mes de su hija Alma. Ante su ausencia, Isa Pantoja aseguró que a ella no le habían invitado pero tampoco hubiera ido para evitar coincidir con su hermano y con personas de las que no se fía como la colaboradora de 'Tardear'.

Hace unos días, Isa Pantoja volvía a cuestionar a Raquel Bollo cuando le preguntaban por ella y por sus hijos. "Yo digo que no me fío de ella ni confío porque en el último 'De Viernes' ella empezó a justificar una serie de cosas que encima ella no estaba ni había visto. Y fíjate si enreda que yo estoy hablando de eso y dice que si no confío que no confíe para nada porque su amiga me está haciendo la canastilla, esta amiga me da algunos productos y yo subo publi a cambio", comentaba Isa.

"Lo de 'Supervivientes' ya está superado, fue hace dos años, yo lo he superado, Asrfa también, no soy yo la que tiene que avanzar. Parece que la culpable soy yo de lo mal que quedaron sus hijos en un reality y que les sigan criticando por cómo trataron a Asraf", insistía entonces Isa Pantoja en 'Vamos a ver'.

Tras ver el vídeo, Raquel Bollo optaba por no contestarla para evitar darla más vídeos. "A ver el próximo vídeo que dice", reaccionaba la colaboradora. "¿No quieres responderla?", le cuestionaba Paloma Barrientos. "El vídeo del otro día demostró muchas cosas y no tengo nada más que decir", aseveraba ella.

"¿Pero no la contestas para no alimentarlo más?", incidía Vicente Sánchez. "Como soy yo pues fin, así no enredo. Solo voy a decir una cosa. El tema de 'Supervivientes' está más que superado. ¿Sabes lo que es salir de 'Supervivientes' y tener tantos amigos? ¿Sabes qué es lo que es quedarte a las puertas y que no te hable nadie? Supéralo tú", soltaba Raquel Bollo.

"Eso es por ella claro", apostillaba Paloma Barrientos. "No, es por mi vecina", le replicaba su compañera. "Adara, Bosco, un millón de amigos, mi hija igual, Jonan. Salir sin amigos... ¿Al final qué merece más la pena el premio que la mitad se lo queda Hacienda o las amistades? Si además te quedaste a las puertas cariño, así que lo superen los demás. Yo lo que no supero es lo mal que lo hiciste con las personas que quieres. Cuando has tenido la oportunidad de mostrarles un cariño no lo has hecho por un concurso", sentenciaba Raquel.

Raquel Bollo, rotunda contra Isa Pantoja y Asraf Beno

Lejos de quedarse ahí, Raquel Bollo le daba un golpe bajo a Isa Pantoja. "Y mis hijos, ¿sabes qué? Hablan bien de su madre, hablaban bien de su padre a pesar de... Aplícate el cuento", proseguía diciendo la colaboradora. "Mi hijo sale de 'GH' y mira la gente que le quiere, eso es lo más importante en la vida cariño", apostillaba Bollo.

"¿Estás diciendo que Isa está sola?", le repreguntaba Verónica Dulanto. "Yo no digo que esté sola, ella no estuvo concursando fue su marido, mis hijos han salido con muchos amigos, preguntarle a él si tiene muchos amigos y contacto. Y sigue con la misma línea de mamá, el hermano, deja a Raquel, ¿o es que ahora te viene bien Raquel para dejar la otra línea?", insistía Raquel.

Finalmente, Raquel Bollo volvía a dejar claro que la que lo lía todo es Isa Pantoja y que ella no se fía tampoco de ella por lo que le hizo. "Yo si que no me fío de ti porque en un directo doy la cara por ti acusando a un niño de maltrato y después se demuestra que es mentira y eso me lo comí yo y Marisa Martín Blázquez", concluía antes de que Paloma Barrientos defendiera que Isa hablaba al igual que ella porque le preguntaban.