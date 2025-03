Raquel Bollo no se reprime con Isa Pantoja y la retrata de este modo en 'Tardear': "No me fío"

Hace unos días, Anabel Pantoja se reunió con varios amigos junto a su primo Kiko Rivera y su mujer Irene Rosales así como Raquel Bollo. Un encuentro familiar en el que no estuvieron ni Isabel Pantoja ni Isa Pi. Esta última, ya dejó claro en 'Vamos a ver' que no había sido avisada de dicha celebración aunque tampoco habría ido.

"Yo de ese encuentro no sabía nada, pero en verdad mejor porque no me habría sentido nada cómoda con personas de las que no confío ni me fío", aseguró Isa Pantoja refiriéndose a Raquel Bollo. Asimismo, Isa también explicó que ella ya había ido a casa de Anabel a conocer a la pequeña Alma.

Este martes, Raquel Bollo se ha pronunciado sobre dicho encuentro y sobre las palabras que le dedicó Isa Pantoja en 'Vamos a ver'. De primeras, explicaba que fue Anabel Pantoja quién le llamó para hablarle de dicho encuentro familiar y que por tanto habría sido ella la que no se lo habría dicho a su prima.

Raquel Bollo contesta alto y claro a Isa Pantoja en 'Tardear': "No te fíes de mi para nada"

Tras ello, le preguntaban a Raquel Bollo que le parecía que Isa Pantoja hubiera dicho que no se fiaba de ella. "Está muy bien, muy bonito", reaccionaba de forma irónica a la pregunta de Verónica Dulanto, que destacaba que parecía que lo decía con retintín. "Después de muchos años defendiéndola en mil y una cosas, y partiéndome en los platós por ella...", soltaba Raquel.

"De todas formas te voy a decir una cosa, si no te fías de mí, no te fíes para nada. porque la persona que tú hablas que es íntima amiga de tu prima Anabel y que te está poniendo la canastilla de tu bebé no es íntima de Anabel, es mi íntima entonces si no te fías, no te fíes para nada", sentenciaba Raquel Bollo.

Al ver su reacción, Jorge Borrajo le preguntaba si le había sorprendido la respuesta de Isa y Raquel aseguraba que no. "Pues para ser una persona de la que no te fías durante muchos años me has utilizado para defender muchas cosas que mucha gente de la prensa sabe", le reprochaba la colaboradora de 'Tardear'.

Después, Raquel Bollo no dudaba en cuestionar que Isa Pantoja tampoco demostró tener cariño hacia sus primos en 'Supervivientes'. "Bueno pero estaba concursando su marido y se enfrentaban", le replicaba Luis Pliego. Y a la pregunta de si ella se fiaba de Isa Pi, Raquel no se lo pensaba: "yo no me fío desde el momento en que yo saco la cara por ella para defenderla de un maltrato que después era irreal que acusó a Alejandro Albalá yo no tengo porque fiarme", sentenciaba.