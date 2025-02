Raquel Bollo recibe el corte del día en directo por lo que llega a cuestionar en 'Tardear'

Después de anunciar su fichaje el pasado viernes, Raquel Bollo se ha incorporado este lunes como nueva colaboradora de 'Tardear'. Así, la empresaria regresa a la televisión y al que fue su plató cuatro años después de haber abandonado 'Sálvame'.

De esta forma, Raquel Bollo se suma a otros ex colaboradores de 'Sálvame' que se han incorporado a esta nueva etapa de 'Tardear' con Verónica Dulanto y Frank Blanco como presentadores tras el regreso de Ana Rosa Quintana a las mañanas.

Raquel Bollo ha sido la última en sumarse a 'Tardear' después de que la semana pasada ya lo hicieran Ágatha Ruiz de la Prada, Charo Vega, José Antonio Canales Rivera, Carmen Alcayde, Mónica Hoyos, Marta Peñate o Paca La Piraña, entre otros.

Tras haber dado la cara por Anabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez, y de volver a enfrentarse a Isa Pantoja al insistir en que el tema de la manguera no fue como la hija de Isabel Pantoja relató; Raquel Bollo la liaba en su primer día como colaboradora al dejar claro que no ve 'La Isla de las Tentaciones'.

Raquel Bollo reconoce no ser fan de 'La isla de las tentaciones'

Así, después de avanzar lo que veremos en la nueva entrega de 'La isla de las tentaciones' este lunes, Frank Blanco no dudaba en dirigirse a su nueva colaboradora. "¿Raquel, tú estás con este tema o con 'GH DÚO' has tenido bastante?", le preguntaba el presentador.

"Oye, no yo sigo viendo 'GH DÚO' y me gusta", aseveraba la madre de Manuel Cortés, que se quedó sin poder volver a la casa del reality en la repesca. "Esto no me llama a mí mucho la atención la verdad", soltaba sin pudor en relación a 'La Isla de las Tentaciones'.

"Pues vete enchufándote", le replicaba Marta López dándole un gran corte por decir alto y claro que no le gusta el reality que es ahora mismo el contenido más exitoso de Telecinco. "Hay mucha sirena. No suelo verlo es verdad", añadía Raquel Bollo.