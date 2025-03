'De Viernes' revela el resultado del sexo del bebé de Isa Pantoja y Asraf, y ellos se enteran en directo

Quedan cuatro meses para que Isa Pantoja y Asraf Beno le den la bienvenida a su primer hijo, un niño muy deseado que colmará de felicidad a la pareja. Y es que, aunque ella ya tiene un hijo de 10 año, fruto de su relación con Alberto Isla, su gran deseo era volver a ser mamá con su actual marido.

Este viernes, 28 de diciembre, Isa y Asraf regresaban a '¡De viernes!' para conocer el sexo del bebé que esperan. Una revelación que han ido posponiendo debido al difícil momento que se ha vivido en la familia Pantoja a raíz del ingreso hospitalario de la hija de Anabel, y la posterior investigación. "Estamos muy nerviosos y expectantes", reconocía el futuro papá primerizo.

"Llegó un momento en que me daba pereza hacerlo porque habíamos tardado tanto…", confesaba Isa Pantoja. Fue su prima Anabel la que les dio la idea: "La idea de la revelación de género nos gustó y lo estuvimos hablando toda la noche y como me gustó, lo quise hacer así". Algo a lo que Asraf cedió "porque yo quería saberlo rápido", asegura. En cambio, ella no tenía tanta prisa por saberlo: "Tengo ganas de saber si es niño o niña, pero por mí lo sabría el día del parto".

Isa y Asraf esperan un niño: "No nos ponemos de acuerdo con el nombre"

Para guardarles el secreto, la ginecóloga solo se lo dijo a su mejor amigo, Germán. "Es una persona que me ha acompañado siempre", reconoce la hija de Isabel Pantoja. Germán fue el encargado de decírselo a la organización de '¡De viernes!', quien lanzaría humo amarillo en el caso de que fuera una niña y morado si se trataba de un niño.

Muy nerviosos, Isa y Asraf se colocaron en el centro del plató, esperando ansiosos para ver si el humo era amarillo o morado. Finalmente, descubrían que se trataba de un niño. Una noticia que recibían dando saltos de alegría. "Estoy muy emocionada porque quería que fuera un niño y Albertito también", confesaba la joven, al borde de las lágrimas.

Ahora les toca la parte más complicada: buscar un nombre. "De chica lo tenemos más claro el nombre pero de chico no nos ponemos de acuerdo. Nos tocará discutir", bromeaba Asraf. Por su parte, Isa dejaba claro que "necesitamos que sea corto, fácil de pronunciar y bonito". Una tarea nada fácil.