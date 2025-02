Giro de última hora entre Anabel Pantoja y David Rodríguez tras lo confirmado por Antonio Rossi

Anabel Pantoja y David Rodríguez continúan en el punto de mira según avanza la investigación por presunto maltrato infantil a su hija Alma. Y 'Vamos a ver' ponía el foco esta semana en cómo el mediático caso está erosionando a la pareja. Antonio Rossi terminó destapando el estado actual de su relación después de varios vaticinios de si su amor sobrevivirá o no a esta difícil etapa.

Las semanas pasan y la sobrina de Isabel Pantoja y su pareja ya se plantean el peor de los escenarios, llegar a juicio peligrando por la custodia de su hija. Es por eso que, según ha adelantado Lecturas, ambos se encuentran ya en manos de un equipo de asesores legales, un nuevo paso que el 'Club Social' del matinal de Telecinco ha analizado.

El precio que Anabel Pantoja pagará por el 'caso Alma': "Le va a perjudicar mucho laboralmente"

"Anabel Pantoja sigue en Sevilla, en casa de su madre, Merchi, y ha compartido un vídeo en redes sociales de David. Aunque ellos están separados físicamente, intentan hacer vida normal. Cada uno por su lado están trabajando en estrategias legales", comenzó explicando María Lazaro, reportera de 'Vamos a ver' antes de que Joaquín Prat y compañía se lanzasen a opinar sobre la situación.

"Que cuelgue un vídeo de David, para mí es un mensaje claro para aquellos que dicen o que quieren ponerlos en el foco o que quieren difundir rumores", sentenció el conductor de 'Vamos a ver'. "Ha ido pidiendo los informes del seguimiento, hasta las últimas pruebas, para ver las posibles consecuencias del suceso y de lo que ocurrió para determinar si al final hubo o no toda la intencionalidad", añadió de forma seguida Antonio Rossi, que ha estado al pie del cañón actualizando la información de la pareja todo este mes.

Al debate sobre los resquicios de la polémica que seguirán afectando a Anabel Pantoja una vez se resuelva todo, Alexia Rivas se sumó con un pronóstico desalentador. "Desgraciadamente, es algo que no se va a poder borrar. Son muchas las cosas que se han dicho de Anabel. Esto le va a perjudicar mucho laboralmente porque las marcas son muy estrictas con los influencers. Las marcas necesitan gente con imágenes muy blancas, y para mí esto es lo que más pena me da", lamentó la colaboradora.

Antonio Rossi sobre los problemas entre Anabel y David: "Así no pueden seguir"

"Así no pueden seguir mucho tiempo y menos en sus circunstancias. Que uno esté en Córdoba y la otra en Canarias, no es viable. Él es joven, sin una estructura empresarial y aún así me parece que la cosa no es viable", apostilló entonces Alessandro Lequio, subrayando como esta dinámica podría dañar de lleno la estabilidad de la pareja. "Muchas veces es lo que ellos van contando y David reconoció que las cosas no estaban muy bien con Anabel. Ha llegado a contar que duerme en el sillón, esta es la realidad...", añadió Kike Calleja para detonar el debate sobre el estado de la relación.

Y Antonio Rossi no dudó en esclarecer cómo avanzan las cosas entre Anabel Pantoja y su pareja. "No está bien. Cuando tienes a todo el círculo reventándote día a día, claro que saltas. La cosa es que se han enfrentado a un batallón, que es el círculo de Anabel, y eso hace fricciones", confesó el periodista, apuntando a desencuentros entre ambos durante las últimas semanas.

"Cuando Anabel no para, y permite determinado tipo de situaciones, hay cosas que se le escapan y afectan a la pareja. Ellos siguen muy bien, pero él tiene la sartén por el mango para destruir a todos los que le están poniendo a parir", terminó añadiendo el colaborador de 'Vamos a ver' para clausurar el cruce de opiniones sobre la prima de Isa Pantoja y el fisioterapeuta.